Jelenleg harminchárom lakója van a sepsiszentgyörgyi idősek otthonának, de a napközis bejárók között is nagy az érdeklődés a programok iránt. A csütörtök mindig zsúfolt, mert akkor van az istentisztelet, amit felváltva tartanak Sepsiszentgyörgy vártemplomi és belvárosi református gyülekezetének lelkipásztorai, illetve evangélikus lelkésze.

Tegnap alig hagyta el az öregotthon épületét – gitárral a vállán – Dénes Csaba vártemplomi lelkipásztor, máris érkeztek az őrkői gyermekek, és alig vonultak be a közösségi terembe, rövid idő alatt meg is hódították a közönséget. A résztvevők bekapcsolódtak a minikoncertbe, térdükön ütötték a ritmust, karlengetéssel utánozták a gyermekeket és tapsoltak.

Szabó Emília lapunknak elmondta, férjével együtt hetente kétszer járnak be az otthonba, kedden és csütörtökön, mert szeretik a foglalkozásokat, de fontos számukra az istentisztelet is. Bár katolikusok, úgy tartják, Isten igéje egy, ezért szívesen vesznek részt a csütörtöki istentiszteleteken, de a gyermekek fellépésének külön örvendenek. Leopold Sándor szintén bejáró, négy éve választotta ezt a napi programot, mert felesége elvesztése után nem tudott egyedül helyreállni lelkileg. Lapunknak azt mondta, érezte, hogy közösségbe kell mennie, itt megtalálta, nagyon jól érzi magát, a hétvége és a hivatalos ünnepek kivételével minden nap eljön az otthonba. A nyolcvanegy éves Molnár Rozália hét éve bentlakó, lapunknak azt mondta, minden házi programban részt vesz, ez fontos számára.

A Superar nem csak zenei nevelés, ennél sokkal több, szociális program is, ezen belül pedig egy játékos zenei tanítási módszer sok mozgással, ami által arra törekszenek, hogy küzdjék le a nyelvi különbözőségeket a zene által, bátorítsák a nehéz sorban élő gyermekeket abban, hogy ők is fontosak, tehetségesek, ugyanakkor az együttlétek, kóruspróbák és táborok alkalmával csapatélményben részesülnek, sikerük van, és ez segíti, hogy más közösségek is befogadják őket – fogalmazzák meg a Superar program vezetői.

A program több éve van jelen Romániában, a Gyulafehérvári Caritas a 2018-as esztendő végétől kapcsolódott be a hátrányos helyzetű gyermekek ilyen jellegű zenei nevelésébe, Háromszékről az őrkői és az ozsdolai nappali központtal vesznek részt. A gyermekekkel heti rendszerességgel több alkalommal tartanak zenei foglalkozásokat, ami az éneklésen kívül a figyelem­összpontosításra, a szociális magatartásbeli elvárásokra is irányul, ezáltal szocio-zenei tevékenységnek is nevezhető – vélik a szervezők. Mihály Tünde, Vancea Júlia és segítőik arra törekednek, hogy a Superar program résztvevői sokrétű fejlesztést kapjanak, ez része az őrkői nappali foglalkoztatóközpont célkitűzéseinek is. Az ausztráliai származású Elana Andrews, a Superar romániai irányítója a tegnapi helyi miniturné alkalmával lapunknak azt mondta, céljuk, a zene által jobbítani a társadalmat, és ezt az elmúlt hetekben az őrkői gyermekekkel is megtapasztalta, mert azok a gyermekek akik egyébként peremre szorulnak, most érezhették, hogy fontosak, képesek a jóra.