A háromszéki bírák is tiltakoznak

A Kovászna Megyei Törvényszék ítészei döntésükkel az intézményben tevékenykedő bírósági írnokok, valamint a kisegítő személyzet tiltakozását is támogatják, illetve a jogszabály kapcsán a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszék által kezdeményezett alkotmányossági normakontroll mellett is kiállnak.

A döntésről kiadott közleményben a bírák felsorolják érveiket is. Úgy vélik, az ítélethozók függetlensége az anyagi biztonságuk garantálását is feltételezi, és ez alatt egy olyan nyugdíj biztosítása is értendő, mely minél közelebb áll a visszavonulásukkor kapott bérük összegéhez. Elfogadhatatlannak tartják – a tevékenységükből fakadó fizikai és szellemi kopást figyelembe véve –, hogy a törvényhozók a szolgálati nyugdíj felszámolásával egy időben eltörlik annak lehetőségét, hogy a bírák negyedszázados szolgálat után visszavonuljanak. Megemlítik, hogy a szolgálati nyugdíj intézménye már 1997 óta szerepel a romániai jogrendben, alkotmánybírósági döntés is megerősítette, valamint a bírák jogállásáról szóló európai keretegyezmény is rendelkezik erről a kérdésről. Leszögezik: a tiltakozásuk fő mozgatórugója a kedvezményes nyugdíjkorhatár eltörlése. Rámutatnak ugyanakkor, hogy elviekben egyetértenének olyan pénzügyi döntésekkel, melyek egyensúlyt teremtenének a bérezésük és a majdani járandóságuk szintje között, de csak abban az esetben, ha egy ilyen döntést a kormány, a törvényhozók, valamint a szakma közötti alapos egyeztetés előz meg. Erre nem került sor, ezért kénytelenek – a társadalom érdekében – a tiltakozás ezen formáját választani. Zárásként megjegyzik: a bírák és ügyészek jogállása nem képezheti politikai alkuk tárgyát.