Százezer lej pénzbírsággal sújtotta a múlt heti ellenőrzésen tapasztaltak miatt a megyei környezetvédelmi őrség azt az árapataki vállalkozást, mely újrahasznosítható hulladékok átvételére, kezelésére és értékesítésére létrehozott – jelenleg elhagyatott szemétlerakónak kinéző – telephelyet működtet a település határában. A hatóság hatvannapos határidőt szabott meg a cégnek, hogy rendezze az észlelt rendellenességeket, illetve értesítették a környezetvédelmi ügynökséget arról, hogy az általuk kibocsátott engedély előírásait többszörösen áthágták. Az Octavian Goga volt parlamenti képviselőhöz köthető vállalat nem az első bírságánál tart, 2018-ban és tavaly is kiróttak már rájuk pénzbüntetést 57 ezer lej értékben.

Amint azt korábban jeleztük, a környezetvédelmi őrség hivatalból indított eljárást egy brassói civil szervezet által készített, majd az interneten közzétett filmfelvétel nyomán. A rövidfilm készítői egyebek mellett azt állították, hogy Árapatak határában illegális szemétlerakó működik, és a megye hatóságai nem tesznek semmit az állapotok felszámolásáért. A felvételek megjelenését követően Előpatak község önkormányzatának vezetői is megszólaltak, okiratokkal bizonyítva, hogy a céggel már több rendben meggyűlt a bajuk, az elmúlt két évben több ízben is megkeresték az illetékes hatóságokat, amelyek kétszer megbírságolták a vállalatot (összesen 57 500 lejre), de időszakosan a környezetvédelmi engedélyét is bevonták.

Nicolae Cucu alpolgármester továbbá arról is beszámolt: a parlamenti mandátumát bűncselekmény miatt elvesztő Octavian Goga unokaöccse által vezetett vállalkozás e hónap elején arról értesítette őket, hogy a felhalmozott hulladékot eladták egy brassói vállalkozásnak, amely kötelezte magát – egy kézzel írott elővásárlási szerződésben –, hogy március végéig elviszi azt a telepről. Ottjártunkkor ugyanakkor csak a csomagolatlan hulladékhalmokat lehetett látni, az alpolgármester állítása szerint hónapok óta nincs mozgás a telepen. Ugyancsak ő azt is jelezte, hogy a vállalkozás utolsó – a hulladékkezelés munkájára felvett – alkalmazottja decemberben távozott, illetve mindenki csak pár hónapig állt munkaviszonyban a céggel, mely egy évvel korábban hivatalosan még senkit sem foglalkoztatott.

Florian Cândea, a megyei környezetvédelmi őrség vezetője megerősítette lapunknak a korábbi bírságok tényét, amint azt is, hogy a vállalkozás az egyik pénzbüntetést megóvta a bíróságon, és a per nem zárult le. A pénzbüntetést második alkalommal azért szabták ki, mert a szél széthordta a településen a nem szabályszerűen tárolt hulladékot, műanyaggal töltve meg a környező területeket. Az esetről a sajtóból értesültek, és újból csak hivatalból jártak el.

A mostani vizsgálat múlt csütörtökön zárult, s a hatóság közlése szerint több rendellenességet is tapasztaltak, ezek nyomán szabták meg meg a 100 ezer lejes bírságot, illetve felszólították a céget, hogy a törvényes határidőn belül – hatvan nap – számolja fel a szabálytalanságokat. Megállapították továbbá, hogy a vállalkozás még mindig rendelkezik környezetvédelmi engedéllyel, és átiratban jelezték a környezetvédelmi ügynökségnek, hogy az ebben foglalt kötelezettségeket a cég áthágta.

A törvény értelmében, amennyiben a határidőn belül nem rendezik a szabálytalanságokat, az ügynökség megvonhatja az engedélyüket.