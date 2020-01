A Felső utca aszfalto­zását a Mikes-birtok főbejáratától kezdik, innentől egy kilométeren korszerűsítik a kövezett utat. Az aszfaltozás előtt alapoznak, kiássák a vízlevezető sáncokat, átereszeket építenek.

A Felső utca az egyedüli autóval is járható út a kirándulók, piknikezők által kedvelt Gyárpuszta felé. A leendő aszfalt­út végétől még másfél kilométerre található a kirándulóhely. Itt a polgármesteri hivatal már korábban filagóriákat építtetett, tűzhelyeket alakított ki, szabadtéri színpad is van. Itt található a polgármesteri hivatal vendégháza is, melyet az erdészházból alakítottak ki.

Zabola községben más útszakaszok korszerűsítését is tervezik. Az Orbaiteleket Szörcsével összekötő községi út 1330 méterére a műszaki terv elbírálás alatt áll, a kivitelezés licitjére két háromszéki cég jelentkezett. A beruházás költségvetése 1,9 millió lej, egy részét saját forrásokból fedezik, de szükség van a megyei tanács segítségére is – számolt be Fejér Levente.

Következő lépésként a Petőfalvi-fürdő útjának a modernizálását tervezik, ez azonban nagyobb szakasz, a kivitelezés is sokba kerül, pénzforrásokat kell még keresni rá – vázolta a tervet a polgármester.