Az utca hangja

Tudom, hogy a dédelgetett öleb nem tud olvasni, de a gazdi, gondolom, igen – ha pedig nem, akkor meg egy kép is jelzi ugyanezt a tiltást. Kellemetlen szólni, hogy ne haragudjon, de sétáltassa máshol a kedvencét, és főképp szedje fel, amit elpottyantott, és sejtem, hogy ezt a panaszt sem ők fogják elolvasni, de más játszóterek tisztasága is sok kívánnivalót hagy maga után. Kérem a tisztelt olvasót, ne legyintsen, hogy vigyem máshova a gyermekemet, mert vihetem akárhova, mindenütt először takarítanom kell – és nem vagyok tisztaságmániás, csak tiszta és élhető környezetet szeretnék mind a kutyások, mind a nem kutyások számára. Mert nem csak a játszóterek homokja van tele fel nem szedett potyadékkal, hanem minden, még mutatóban megmaradt tenyérnyi zöld gyep is. Nem sérteni akarok, de azt gondolom, hogy ma, amikor már vészharangokat kongatunk a környezetvédelem érdekében, akkor az első számú szabály mégiscsak a magunk és környezetünk tisztaságának megőrzése kellene hogy legyen – ha már a következő nemzedék egészségére fittyet hányunk...

P. M., Sepsiszentgyörgy. Ma reggel eltörtem egy üveg borvizet. Kicsúszott a kezemből s a padlón ripityára ment. Ezzel a literes üvegpalackjaim száma háromra csökkent. Közügy ez? Sajnos, nagyon is. Mert a boltok, az a néhány, ahol még árulnak üvegpalackos borvizet, nem adhatnak el üveget. Azaz csereüveg nélkül nem vásárolhatsz. Sőt, annyira szigorúak a palackozók, hogy az elárusítónak ki kell fizetnie a hiányzó üvegpalackot. Az egyik hölgy elmesélte, hogy nem csak akkor fizettetik ki a göngyöleganyagot, amikor például ő is leejtett egy rekesznyit, hanem akkor is, ha túltöltés következtében reggel kisebb árvíz fogadja a boltban a szétrobbant üvegek miatt. Nos, ez az egész nekem borzasztóan furcsa. Most, amikor a vízcsapból is az folyik, hogy belefulladunk a műanyagba, már szinte nincs a világon egy pont (beleértve a sarkvidéket, a magashegyeket és a mélytengereket is), ahol ne lenne műanyag, amikor megállapították, hogy hetente egy bankkártya tömegének megfelelő mennyiségű mikroműanyag kerül a szervezetünkbe ételünkből, italunkból, a belélegzett levegőből, hihetetlen, hogy némelyek a pillepalackot támogatják. Érti valaki ezt? Tesz valaki ellene valamit?