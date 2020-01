Gyorsan azonosítható a koronavírus

Azt is leszögezik, hogy szakértők szerint bár az igazolt koronavírusos megbetegedések száma nő, mivel a diagnosztizálási képesség is nőtt, a halálozási arány két százalék alá csökkent. Ez idág Romániában egyetlen esetben sem igazolódott be a koronavírus-fertőzés gyanúja . Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság ugyanakkor azt jelezte, nincs valós kockázata annak, hogy a Kínából származó különféle termékek révén a romániai lakosság megfertőződjön.