Nesze semmi, fogd meg jól!

Ezért a képviselők a parlamentben úgy tettek, mintha hadat üzennének a szolgálati nyugdíjaknak, és megoldották a dolgot úgy, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Mármint a nép jóllakjon a porhintéssel, hogy megszűnnek az úgynevezett pofátlan nyugdíjak, de közben azok mégis is megmaradjanak.

Mert fineszesek ám a honatyák, mint az okos lány a népmesében, akiről még Mátyás királyunk is hallott. Mátyás magához hívatta, és azt mondta neki, hogy ajándékot vigyen is meg nem is, úgy, hogy az legyen is meg nem is. A lány a szakácsnétól kért két szitát, aztán az udvaron röpködő galambokból megfogott egyet, betette a két szita közé. Úgy ment fel a király elé, mondván: itt van felséges királyom. A király fogta a szitát, hogy megnézze mi van benne. Abban a pillanatban galamb kirepült. Na látja, felséges királyom, hoztam is meg nem is, volt is, nincs is – mondotta a lány. És most őfelsége a nép látja, hogy hülyének nézik a honatyák, mert hoztak is meg nem is törvényt, van is meg nincs is.

A volt alkotmánybíró, Valeriu Zegrean azt kérdezte az új törvény megszavazása után, hogy hát senki nem olvassa az alkotmányt? Mert ugyebár azt alkotmánybíróság már egyszer eldöntötte, hogy a bírák, ügyészek különnyugdíjának eltörlése alkotmányellenes. De szerintem a törvényhozók igenis ismerik az alkotmányt, és azért vágtak bele a különnyugdíjak megnyirbálásának színjátékába, mert tudják, hogy úgy sem lesz belőle semmi.

Most a liberálisok és szociáldemokraták egymásra kenik az „arcátlan” nyugdíjak bevezetését. Az új törvénnyel, amelyet elfogadtak (a bírák és ügyészek, pilóták, törvényhozók esetében) a speciális nyugdíjak mintegy 12 százalékát számolnák fel, de mivel a bírák, ügyészek és a kisegítő személyzet megtámadja, és Szabó Ödön RMDSZ-es képviselő szerint nyerni fognak az alkotmánybíróságon, csak a spéci nyugdíjak 4 (négy!) százalékát számolnák fel.

Ugyanakkor a képviselők, szenátorok jogállásáról és így nyugdíjáról hozott határozat is alkotmányellenes, mert csak a parlament két házának ülése dönthetett volna erről, de most csak a képviselőház szavazott. Így abból sem lesz semmi. A legtöbb nagy nyugdíjat élvező katona, belügyi alkalmazott és titkosszolgálati ügynök járandóságának megnyirbálásáról szó sincs, mert azoknak ugyebár puskájuk van, és mi lesz, ha ők fegyverrel a kezükben kezdenek tüntetni. Ezek nem is tiltakoznak, mert fel sem merült az ő nyugdíjuk megnyesése, függetlenül attól, hogy Afganisztánban, Irakban, az utcán vagy jó meleg irodákban fejtik ki hon- és polgárvédő tevékenységüket. Már csak azért sem, mert valószínű a titkosszolgák a honatyák egy részét titokban a markukban és sakkban tartják. De attól is tarthatnak, hogy a katonák és belügyesek csendben megszervezhetnek egy katonai puccsot, és akkor rájuk már nem is lenne szükség, mert nem kellene parlament sem.

A legnagyobb különleges nyugdíj 74 ezer lej. Sokan elgondolkodhatnak azon, hogy mit tehet egy olyan személy, akinek „pofátlanul nagy” nyugdíja van. Ráadásul a nagynyugdíjasok közülük sokan 50 éves korban mennek nyugdíjba, és tovább dolgoznak ugyanott fizetésért, és nyugdíjat is kapnak. A sok pénzt halmozóknak is lehetnek gondjaik, mert mit is tudnak tenni a sok lóvéval? Bár megoldás mindenre van. Például magukkal viszik a pénzt a másvilágra, mégpedig úgy, hogy a koporsóba teszik alól, és a párnácskába gyaluforgács helyett a fejük alá. Aztán ha még marad, azt föld gyanánt a sírba, hogy könnyebb legyen nekik az anyaföld.

Sokan félhetnek is, mert tudják, milyen módon jutottak mesés fizetésekhez és nyugdíjakhoz, amiért majd pokolra kerülnek, és azt remélik, hogyha sok pénzt visznek magukkal oda, akkor le tudják fizetni az ördögöket, hogy ne tüzeljenek olyan nagyon a szurkos üst alatt, amiben üldögélnek majd.

De azok, akik hozzá vannak szokva, hogy pénzzel mindent el lehet intézni, megpróbálnak esetleg megvesztegetni pár angyalt, hogy bejussanak a mennyeknek országába.