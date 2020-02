Módosítják a Miatyánkot

Az olaszországi püspöki konferencia már korábban jóváhagyta a Miatyánk egyik mondatának módosítását. Elsőként 2017-ben Franciaországban vezették be a módosított imádságot, amelynek új változatát az ottani protestánsok is elfogadták.

Az új változat bevezetését Ferenc pápa is szorgalmazza. 2017 végén egy interjúban kijelentette: a „ne vígy minket kísértésbe” megfogalmazás nem jó fordítás, mert megzavarhatja a hívő embert. „Isten nem visz minket kísértésbe. A Miatyánk eme kérésének az értelme, hogy bármilyen próbatétel elé kerülünk is, bármilyen megpróbáltatás ér, bármilyen kísértés környékez is meg bennünket, ne hagyj el minket, légy velünk, fogd a kezünket, légy segítségünkre, ne hagyd, hogy elbukjunk, segíts, hogy helytálljunk” – jelentette ki a katolikus egyházfő.

A katolikus egyházfő álláspontja arra késztetheti az egyes püspöki konferenciákat, hogy vizsgálják felül a Miatyánk használatban lévő fordításait. Arról azonban nincs szó, hogy Ferenc pápa elrendelte volna az egész egyházban a meglévő szövegváltozat megváltoztatását. Romániában még nem született döntés.