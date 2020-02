Serfőző Simon: Requiem a Don hőseiért

Csontjainkban, inainkban

sajognának még mindig

felkoncolt, kiszenvedett,

karóba húzott forradalmaink?

A szánk még mindig

Dózsa húsától bűzlene?

Ezért nyeldeklünk,

s keserűek kiköpött szavaink,

mint az epe?

Idegeinkben még ma is

a Csele-patak árkába zuhant,

s a Segesvárnál elesett,

ledöfött ország rángana?

Isonzó, Galícia fájna?

A proletár hadak után széttiport,

szétszóratott haza?

Ami hogyne fájna!

– – – – – – – – – – –

Hisz az idáig, irdatlan kerülővel

a szérűk, kertek aljáig

elérő Don-kanyar!

Serfőző Simon Feledésből az emlékmű című, megrázó erejű verse kongatta meg talán leginkább azt a harangot, mely szét kívánta zúzni a „gigantikusra nőtt némaságot”, azt a némaságot, melyet a Don-kanyarban elesett magyar hősök emlékének megtagadásából emelt a hivatalos Magyarország az elmúlt évtizedekben. Serfőző Simon e versében azok a Don-kanyar „világárvaságában felrobbant szívű” magyar katonák kelnek életre, akiket eddig „csak az udvarról, konyhákból felröppenő család fogadott szívébe vissza”, s akiknek eddig „az éjszakák gyújtottak csillagokat, gyertyákat”. De meddig lehet így élni, kérdezi a költő: „behúzott nyakú, válla gödrében kushadó népként, akivel önmagát köpették le” az ország vörös urai?

E megrázó vers hatására gyűjtötte össze Bobory Zoltán költő, a székesfehérvári Vár című folyóirat főszerkesztője Farkasszélben című könyvében azokat a szépirodalmi alkotásokat, melyek – reményei szerint – segítenek lebontani a „feledés emlékművét”, a „pernyéző közönyt s fullasztó beletörődést”, remélve, hogy ezen írások hatására legalább résnyire „föltépődnek a szoros szájzárak, s szólhatunk „sirató, gyászos szókat, országba-világba kinyílókat”. Jeles írók-költők segítségét hívta e fontos és nehéz küldetésre – többek között Bella Istvánt, Csoóri Sándort, Kalász Lászlót, Csanádi Imrét, Illyés Gyulát, Zalán Tibort, Utassy Józsefet, Nagy Lászlót, Zelk Zoltánt, Sinka Istvánt, Buda Ferencet, Juhász Ferencet, Nagy Gáspárt; na és felvidéki magyar költőket is – Berkó Sándort, Mécs Lászlót, Fellinger Károlyt, Kulcsár Ferencet –, jelezve, hogy felvidéki magyar katonák is nagy számban vettek részt és estek el a félelmetes doni harcokban. Nyílt levél című írásában a könyv összeállítója, bár senkije nem harcolt a Donnál – így vall: „Igenis érintett vagyok. Százharminchatezerszeresen. Mint mindnyájan. Magyarok.”

A százharminchatezer természetesen a Don-kanyarnál elesett magyar katonák lélekszáma. A „mindnyájan, mi, magyarok” pedig a Kárpát-medencében élő, mintegy tizenötmilliónyi magyarság – bár, akármilyen ijesztő és fájó is, a magyar nemzet eme „második Mohácsához” sokan még máig is elutasítóan és ellenségesen viszonyulnak, szemben az egyéb tragédiákat éjjel-nappal gyászolókkal.

A Farkasszélben című könyv borítóján a Királyhelmecen élő fotóművészünk, Tóthpál Gyula Don-tövis című, a 2. magyar hadseregnek emléket állító, döbbenetes erejű fotója látható, mely egy, a zord fagyos hómezőn álló, keresztre feszített „bogáncs-embert” ábrázol, kezében tépett zászlóval és törött szuronnyal.



KULCSÁR FERENC