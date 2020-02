A tárcavezető a Digi 24 televíziónak adott interjúban úgy fogalmazott: nincs ok aggodalomra és nincs ok pánikra, mert február 1-jétől az úgynevezett átmeneti időszak végéig, azaz 2020. december 31-éig mindössze annyi változik, hogy Nagy-Britannia nem vesz részt az uniós döntéshozatalban, az ország területén élő uniós állampolgárokkal kapcsolatban azonban év végéig még biztosan a jelenleg is érvényes jogi keretrendszer marad hatályban. Azok, akik Nagy-Britanniában szeretnének letelepedni, 2021. június 30-áig igényelhetik a letelepedett vagy előzetesen letelepedett státuszt – magyarázta a külügyi tárca vezetője, hozzátéve, hogy az Európai Unióval kötött kilépési megállapodás a közeli családtagok helyzetét is szabályozza.

A miniszter rámutatott, a tervek szerint az Európai Unió és Nagy-Britannia jövőbeli kapcsolatáról szóló tárgyalások október végéig tartanak majd, amikor az Európai Tanácsnak jóvá kellene hagynia a megállapodást. „Mi román és európai szemszögből egyaránt egy erős partnerségi viszonyt szeretnénk Nagy-Britanniával, amely a közös külpolitikai, biztonsági és gazdasági érdekekre és célkitűzésekre épül. Reméljük, lesz elegendő idő a tárgyalásokra” – fogalmazott. Aurescu kiemelte, a 2020. december 31-e után Nagy-Britanniában megtelepedők helyzetét nem szabályozza a kilépési megállapodás, ezért fontos lenne, hogy olyan egyezség szülessen e téren az EU és az Egyesült Királyság között, amely lehetővé teszi, hogy a 27 uniós tagállam állampolgárai egyenlő bánásmódban részesüljenek.