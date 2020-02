Következő írásunk

A lovagkirály, a magyarok Szent Lászlója nem csak történelmi szereplő és templombéli falfestmények hőse, annál sokkal több: öröksége ma is nemzetegyesítő szerepet tölt be. Erre alapozták a két székelyföldi – Hargita és Kovászna – és az anyaországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közös, Testvérmegyei együttműködés Székelyfölddel Szent László öröksége jegyében című programját, melynek részeként a csütörtök délutáni konferencián több előadó mutatta be a Szent László-legenda megjelenítését, illetve annak különböző szemszögekből való értelmezését.