Több szempontból is szerencsésen indul a pénzügyi év Sepsiszentgyörgy szá­mára. Egyrészt nagyobb összegből gazdálkodhatnak, korábban fo­gadhatják el a költségvetést, a város megszabadult az adósságoktól, nincsenek hitelei, és múlt évről egy jelentős összeg is megmaradt, amit átirányíthattak a tartalékalapba, nem kellett visszautalni Bukarestnek – vázolta Antal Árpád. A polgármester továbbá arról is beszámolt, hogy a büdzsétervezettel kapcsolatosan egyetlen lakossági észrevétel érkezett, ami arra enged következtetni, hogy a polgárok bíznak abban, a helyi döntéshozók körültekintően járnak el. Az elöljáró szerint az európai uniós alapok felhasználása körüli helyzet továbbra is siralmas – nem az önkormányzat hibájából –, de remélik, hogy a megnyert támogatások közül sikerül többet is lehívni. Sepsiszentgyörgy nagyjából 120 millió euró értékben nyert el uniós támogatásokat. Reményeik szerint pár esetben a kivitelezést is el tudják indítani ebben az évben.

Emellett a költségvetést érdemben feljavíthatja az az összeg, amit a kormány kell hogy biztosítson azoknak az önkormányzatoknak, melyek színházakat, filharmóniákat, operákat tartanak fenn. Sepsiszentgyörgynél jelen számítások szerint ez 10 és 20 millió lej közötti juttatást jelenthet.

Antal Árpád említett párat a főbb költségvetési tételekből is. A büdzsé több mint száz beruházási tételt tartalmaz. Jelentős összeget, több mint 20 millió lejt áldoznak idén is a tanintézetek felújítására, emellett az eljövendő három évben várhatóan 15 millió euró uniós támogatást használhatnak fel ugyanezen célra. A bölcsődefejlesztést is folytatják, erre 1,75 millió lejt irányoztak elő. A beruházások között szerepel az esketőtermet magában foglaló ingatlan, valamint a lakosság-nyilvántartó épületének korszerűsítése, de felújítják a közösségfejlesztési igazgatóság székhelyét is. Négy nagyobb beruházással elindítják a városi sportbázis korszerűsítését, az idei költségvetésben egy tanuszoda, a villanyhálózat, a sportszálló felújításának, illetve teniszpályák kialakításának tervezési költségei szerepelnek. Antal Árpád reméli: a Design Bank kapcsán is előrelépnek, az első közbeszerzésen nem volt jelentkező. A történelmi egyházaknak ebben az évben is biztosítják a négy éve bevezetett évi egymillió lejes támogatást, amit arányosan osztanak el egymás között. Ugyanakkor külön tételként a vártemplom restaurálási munkálataira egymillió lejt különítettek el. A beruházásokon túl több mint egymillió lej jut a szociális tevékenységet folytató civil szervezetek támogatására, illetve az előző évekhez hasonlóan a sport- és ifjúsági programokat is jelentős összegekkel finanszírozzák.