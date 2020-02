Film és beszélgetés erdélyi kastélyokról

A PONT Csoport által működtetett Kastély Erdélyben nevű örökségvédelmi program legutóbbi sepsiszentgyörgyi eseményét telt ház előtt tartották csütörtökön a Művész moziban. Először a History is Our Story (A történelem a mi történetünk) webdokumentumfilmet tekintette meg a közönség, majd a History is Our Story projekt képviselői meséltek munkájukról, végezetül pedig a megyei önkormányzat vezetője és háromszéki kastélytulajdonosok osztották meg a kastélyok fenntartásával kapcsolatos tapasztalataikat az érdeklődőkkel.

A PONT Csoport társadalmi innovációval foglalkozó szervezet, mely három fő területen tevékenykedik: a társadalmi részvétel, vállalkozásfejlesztés és kulturális örökség területeken – mondta elöljáróban Farkas András, a szervezet stratégiai igazgatója, hozzátéve, hogy a Kastély Erdélyben program főként a kulturális örökséghez kötődik, de sok esetben a társadalmi részvétel és a vállalkozó szellem is nagyon fontos szerepet játszik a visszakapott kastélyok sorsának alakulásában.

A dokumentumfilmben több erdélyi kastélytulajdonos, de szociológusok, művészettörténészek és más szakemberek is kifejtik véleményüket erről a rendkívül bonyolult, nemcsak örökségvédelmi, hanem társadalmi, kulturális, gazdasági, jogi és morális szempontból is fontos kérdésről, mely az erdélyi kastélyok, udvarházak fenntartását, működtetését illeti. A visszakapott épületek tulajdonképpen magánházak lettek, ezért az állam nem akar pénzt fektetni ezekbe, a tulajdonosok nagy részének azonban már nincs vagyona, így saját erőből nem tudják fenntartani kastélyaikat. Olyan más rendeltetést próbálnak tehát találni ezeknek, mely gazdasági szempontból is jövedelmező. Mindemellett az állam és bizonyos illetékes hatóságok továbbra is beleszólnak abba, hogyan lehet hozzányúlni ezekhez a műemlékekhez, felügyeletük továbbra is állami monopólium. Tehát közkincsek, de mivel a magyar arisztokrácia szimbólumai, az állam hagyta tönkremenni őket, most pedig minden módon – például visszaszolgáltatási perek által – a felújításnak is útjába áll. Amint többen is elmondták, a kastélyokkal együtt az uradalmakat, földeket-erdőket is vissza kellene szolgáltatni, mert így talán lenne esély az épületek fenntartására, persze nem mindegy, hogy hol és milyen erdőket adnak vissza. Sokan turistalátványosságként vagy különböző rendezvények, kulturális események helyszíneként szeretnék hasznosítani kastélyaikat, de egyes épületek jelenlegi állapota ezt nem teszi lehetővé. Vannak örökösök, akik az anyagiak hiánya és a fenntartással járó nehézségek miatt nem igénylik vissza jogos tulajdonaikat, így a következő évek során több ilyen műemlék épület is visszafordíthatatlanul rossz állapotba kerülhet.

A beszélgetésen a projekt működtetői és a film alkotói – Balázsi-Pál Ágnes producer, a PONT Csoport ügyvezető igazgatója, Felméri Cecília rendező és Porcsalmi Balázs dizájner – elmondták: tanulságos volt számukra ez a munka, és minden bizonnyal más hasonló projektjei is lesznek a Kastély Erdélyben programnak. Ezután Tamás Sándor megyeitanács-elnök, valamint három kastélytulajdonos – Rácz Lilla, Roy-Chowdhury Gergely és Fodor István bodoki polgármester – arról értekezett, hogy milyen anyagi lehetőségek és nehézségek közepette zajlik a háromszéki kastélyok rendbetétele, működtetése, és hogyan lehet bevonni azokat a turisztikai körforgásba. A dokumentumfilm alapjául szolgáló interjúkat a historyisourstory.ro honlapon bárki megtekintheti, ugyanitt a restitúcióról és több erdélyi kastélyról is tájékozódhatnak az érdeklődők, be is barangolva azokat a 3D-s technika segítségével.