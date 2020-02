Előző írásunk

A PONT Csoport által működtetett Kastély Erdélyben nevű örökségvédelmi program legutóbbi sepsiszentgyörgyi eseményét telt ház előtt tartották csütörtökön a Művész moziban. Először a History is Our Story (A történelem a mi történetünk) webdokumentumfilmet tekintette meg a közönség, majd a History is Our Story projekt képviselői meséltek munkájukról, végezetül pedig a megyei önkormányzat vezetője és háromszéki kastélytulajdonosok osztották meg a kastélyok fenntartásával kapcsolatos tapasztalataikat az érdeklődőkkel.