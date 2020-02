A vendégeket Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója köszönti. Meghívottak Kemény János unokái: Vécsi Nagy Zoltán, az EMŰK igazgatója, művészettörténész, Nagy Kemény Géza, a marosvécsi Kemény Kastély adminisztrátora, a Kemény Auguszta Kulturális Egyesület elnöke; a képanyag egy részét Kemény Endre bocsátotta rendelkezésre. Közreműködik: Kónya-Ütő Bence, a Tamási Áron Színház művésze. A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsanna színháztörténész, a Balassi Intézet vezetője. Grafikai kivitelezés: Szebeni-Szabó Róbert fotográfus. A kiállításon megtekinthető a Dámvad című, Kemény János életpályáját bemutató 26 perces díjnyertes dokumentumfilm, amelyet a Magyar Mecenatúra támogatásával hozott létre a Makabor Labor. Rendező: Oláh Kata, operatőr Csukás Sándor.

DIÁKOK KIÁLLÍTÁSA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban február 5-én, szerdán 18 órától a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai kiállítással egybekötött ünnepi műsorral emlékeznek Mihai Eminescu költő születésének 170. évfordulójáról. Felkészítő tanárok: Baubec Izzet és Koszta Ervin.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti előadásai: 4-én, kedden 19 órától a kamarateremben Pintér Béla: Kaisers Tv, Ungarn (rendező: Porogi Dorka); 5-én, szerdán (román nyelvű felirattal) és 7-én, pénteken 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtér) Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján: Barbárok (rendező: Hegymegi Máté).

Zene

HANGVERSENY. Az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) ma 18 órától az akadémiai hangversenyen fellépnek a brassói Transilvania Egyetem Zene Tanszékének diákjai: Șelaru (László) Berta Bianca (zongora), Georgiana Lăcătușu (hegedű) és Monica Raica (hegedű).

INTERAKTÍV KAMARAZENE. Kedden 18 órától interaktív kamarazene koncertre hívja a nagyérdeműt a nagyváradi Thurzó Zoltán zongoraművész az Árkosi Kulturális Központba. Jegyár: 10 lej.

ORGONAKONCERT. Józsa Domokos, a Nagyvárad-Szöllősi plébániatemplom egyházzenei felelőse orgonakoncertet tart a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban február 7-én, pénteken 18 órától. A belépés ingyenes.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES A banda című előadását február 5-én 19 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon lehet. Az iroda nyitvatartási rendje: hétfőtől csütörtökig 10–16 óráig, pénteken 11–13 óráig, valamint előadások előtt egy órával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban kedden: 16.30-tól Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő és románul beszélő; 18.30-tól Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, magyarul beszélő, 18.45-től Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, román felirattal; 20.45-től Joker – amerikai krimidráma, román felirattal és 21 órától Nyomorultak – francia dráma, krimi, thriller, román felirattal. Szerdán: 16.30-tól Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő, 17 órától A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.45-től Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, dráma, magyarul beszélő és Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 20.45-től Úriemberek – amerikai bűnügyi akciófilm, magyarul beszélő; 21 órától 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, román felirattal.

Tortoma Önképzőkör

Február 4-én, kedden 19 órakor a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár termében Portugália: hagyományok, ízek és színek címmel Szakács Enikő vállalkozó, idegenvezető, síoktató (Málnásfalu) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Örmény nemzeti est

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház dísztermében ma 18 órától a Zöld Nap Egyesület szervezésében sor kerül az év első örmény nemzeti estjére. Mariam Sargsyan, az Environment+ projekt örmény ESC-önkéntese mutatja be a szülőföldjét. A jelenlévők többet megtudhatnak Örményországról, híres örményekről, ünnepekről és hagyományos ételekről, és örmény dalt is meghallgathatnak.

Előadás a nemzeti lovaskultúránkról

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében február 6-án, csütörtökön 18 órától a Háromszéki TÉT-estek (Tudás–Élmény–Tapasztalat) elnevezésű rendezvénysorozatának vendége lesz dr. Gőblyös István, a magyarországi Nemzeti Lovasakadémia alapítója és szakmai vezetője. Van-e nemzeti lovaskultúránk? Visszatalálás a gyökerekhez című előadásában az annak címében felvetett kérdést járja körül, megvizsgálva a magyar nemzeti lovaskultúra létezésének mai esélyeit, jellemzőit, felelevenítése, fenntartása lehetőségeit korunkban. Az előadó bemutatja nemrég megjelent, a lovas szaknyelv megújítását, mai magyarra alkalmazását tartalmazó, Tizenöt mondat című könyvét is, amely nemzeti lovaskultúránk és a lókiképzés alapelveit foglalja össze és tárgyalja. Honlapja: www.goblyos.hu.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai, élő adása: 14.45-től és 17 órától Görgényi Tünde és Valter Dalma fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 15.20-tól zenés köszöntő, 15.55-től műsorismertető, 17.15-től örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Micskéről, 18.50-től A hét plébániája, 19 órától Úrangyala, 19.30-tól műsorismertető, 19.40-től zsolozsma – esti dicséret, 21.15-től A béke rózsafüzére, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Hitvilág

KOSARAS FARSANGI BÁL. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia február 22-én 19 órától kosaras farsangi bált szervez. Jelentkezni a plébánia irodájában lehetséges. A részvételi díj személyenként 20 lej.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe ma 16 órára várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset.

MOZGÁSMŰVÉSZET. A sepsiszentgyörgyi Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdió heti programja: ma 18 órától és pénteken 17.30-tól társaságitánc-kurzus, kedden és csütörtökön 19 órától Ágó-Gym – alakformáló fitnesz nőknek, szerdán 18 órától ba­lett és kortárs tánc fiataloknak. Telefon: 0722 233 774.

TORNA. Az Ida Aerobik mai és szerdai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától alakformáló aerobik, 9 órától nyugdíjas torna, 10 órától nyugdíjas XXL-torna, 19 órától alakformáló step. Telefon: 0722 243 234.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATOT vehetnek igénybe a magyarságuk miatt hátrányos megkülönböztetést elszenvedők. Érdeklődni a 0741 568 527-es telefonon lehet.

LELKI SEGÉLY TELEFONON. Sepsiszentgyörgyről is hívható az erdélyi telefonos és internetes lelkisegély-szolgálat, amelynek szakembereihez hétköznap 19–23 óráig fordulhatnak a 0754 800 808-as normál díjas telefonszámon. A névtelenül igénybe vehető szolgáltatás online is működik, az internetes tanácsadás a hallgatlak.lelkisegely@gmail.com címen érhető el.

MÉRÉS. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden hétfőn 16–18 óráig vérnyomás-, vércukor- és koleszterinszint-mérést végez a Kovásznai Művelődési Ház épületében. Érdeklődni a 0742 391 320-as telefonon lehet.

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.