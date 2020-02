Az első két negyedben mutatott jobb játékának és a vendégcsapat pontképtelenségének köszönhetően a Sepsi-SIC 61–50 arányban diadalmaskodott az Aradi FCC együttese ellen a női kosárlabda Nemzeti Liga A-csoportos középszakaszának 4. fordulójában. Mondhatnánk, hogy egy félidő is elég volt a győzelemhez, ám a Zoran Mikes irányította zöld-fehérek úgy nyerték meg szombati meccsüket, hogy 38–9 arányban hozták az első húsz percet, a másodikat viszont 23–41-re veszítették el a nagyszünet után egyre jobban és bátrabban játszó aradiakkal szemben. Ha egy kicsit nehezen is, de a címvédő sepsiszentgyörgyi együttes begyűjtötte tizenhatodik bajnoki sikerét, és 16 ponttal vezeti a tabellát.

A huszonhetedik egymás elleni mérkőzést a házigazda Jovana Pašić, Demeter Nóra, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău és Chrissy Givens összeállítású ötössel kezdte, a túloldalon pedig Nicole Webb, Bartók Rita, Jefimija Karakašević, Fodor Márta és Brankica Hadžović lépett parkettre a Sepsi Arénában.

Webb duplájára Givens és Demeter válaszolt, majd az aradiaktól ismét Webb pontozott és a 4. percben 4–4 volt az eredmény. Mandache és Demeter kosaraival meglépett a Sepsi-SIC (8–4), s miután a következő percekben a vendégek nem találták ellenszerét a jól záró sepsiszentgyörgyi védelemnek, spanyol edzőjük időkéréssel próbálta megtörni a zöld-fehérek lendületét (12–4). Ez nem hozta az elvárt eredményt, hiszen 6 hazai pont és további három perc után volt csak újra eredményes az Arad (17–5). A kispadról beálló Denisa Ardelean duplájával tízpontosra csökkent a SIC előnye (17–7), majd az első negyedet Jelena Vučetić kosarai zárták (20–7). Kristina Topuzović kétpontosa nyitotta meg a második játékrész küzdelmét, amit pontosan három perc kosárcsend követett (22–7). Ez alatt mindkét csapat játékát a kapkodás jellemezte, az aszálynak csak Topuzović büntetőből szerzett pontjai vetettek véget (24–7). Három Mandache-kosár közé egyet Demeter is beszúrt (32–7), s már a 18. percben jártunk, amikor az aradi kosaraslányok először tudtak pontot szerezni a negyedben. Akkor Karakašević értékesítette a javára megítélt büntetődobás egyékét (32–8), majd négy SIC-es pont után ismét szereztek egyet az aradiak (36–9). Az első félidő Givens duplájával ért véget, s bajnokcsapatunk megnyugtató előnnyel vonult szünetre.

Az öltözőből egy határozottabb vendégegyüttes jött ki, amely egy 8–0-s rohammal kezdte a harmadik negyedet (38–17). Válaszként Zoran Mikes időt kért, de Mandache kosara után (40–17) folytatódott az aradiak remekelése (40–25). Amit a szentgyörgyiek trénere nem tudott összehozni, azt a határ mentiek edzője összehozta, és 16–2-es sorozat után magához szólította tanítványait, ám a time-out derékba törte csapata támadókedvét. A folytatásban Mandache szerezte meg a mérkőzés első tripláját (43–25), majd a játékrész végéig lányaink egy 10–3-as sorozatot produkálva plusz 25-ről várták a zárószakaszt (53–28). Ezt Brankica Hadžović triplája nyitotta, amit Webb és a kézivásárhelyi Bartók kosarai követtek (53–35). A Sepsi-SIC hullámzó teljesítménye Topuzović és Gödri-Părău kosarai után is folytatódott (57–35), majd a 37. percre 15 pontosra apadt az Aradi FCC hátránya (57–42). Gödri-Părău újabb duplájára Ardelean, majd Calyia Robinson és Veatriki Akathiotou felelt egy-egy kosárral (59–48). Másfél perccel a vége előtt a vendégek többször is közel voltak ahhoz, hogy tovább faragjanak a zöld-fehérek előnyéből, de rendre kimaradtak a támadásaik, és a Sepsi-SIC végül 61–50 arányban nyerte a találkozót.

A meccs és a mezőny legeredményesebb játékosa a zöld-fehér mezes Mandache volt a maga 18 pontjával, a túloldalon csapatunk egykori játékosa, Webb 15 egységet dobált össze.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, A-csoport – 4. forduló (középszakasz): Sepsi-SIC–Aradi FCC 61–50 (20–7, 18–2, 15–19, 8–22). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Mintegy 800 néző. Vezette: Andrei Bădilă, Tudor Crisan, Ștefan Atomulese. Sepsi-SIC: Pašić, Demeter 8, Mandache 18/6, Gödri-Părău 8, Givens 12–Orbán 2, Cătinean, Mîrne-Nagy, Vučetić 5, Topuzović 8, Kovács, Butler. Edző: Zoran Mikes. Arad: Webb 15, Bartók 2, Karakašević 1, Fodor 2, Hadžović 5/3–Mercea, Akathiotou 2, Pop 1, Ardelean 10, Ciotir, L. Neagu, Robinson 12. Edző: Manuel Rodriguez. Kipontozódott: Karakašević (29.), Akathiotou (40.).

A Sepsi-SIC következő bajnokiját pénteken 18 órától a Szatmárnémeti VSK vendégeként játssza a helyi Both Katalin Sportcsarnokban.

Amerikai centerrel erősítettek a zöld-fehérek

Az Aradi FCC meccsnapján a Sepsi-SIC hivatalos portálján jelentette be, hogy Rebecca Diane Tobin személyében amerikai centert igazolt le. A 195 centiméter magas és 31 éves tapasztalt játékos legutóbb a belga élvonalban bajnoki címre pályázó és az Euroligában érdekelt Royal Castors Braine mezét öltötte magára. Tobin idén januárban igazolt az ausztrál Bendingo Spirittől a 12 csapatos belga élvonalban szereplő Royal Castors Braine-hez, ahol 3 meccsen kapott lehetőséget, ezeken átlagban 9 pontot szerzett, 6.7 lepattanót gyűjtött és 3.3 asszisztot adott. Az amerikai kosárlabdázó ebben a szezonban négy mérkőzésen lépett pályára a legrangosabb nemzetközi európai kupasorozatban, átlagban 17.7 percet töltött a pályán, 5.5 pontot jegyzett, 7.8 lepattanót gyűjtött és 1 gólpasszt osztott ki. Tobin a 2012–2013-as szezonban a Gyulafehérvár játékosa volt, ahol 35 mérkőzésen 15.2 pontot, 7 lepattanót és 1.3 gólpasszt átlagolt. Korábban játszott még az olasz Basket Parma, a Miskolc, a francia Angers Union Feminin Basket, a Puerto Ricó-i Atenienses Manatee, a német TSV 1880 Wasserburg csapatában. Utóbbival 2017-ben Német Kupa-győzelmet és bajnoki címet ünnepelhetett, majd 2018-ban és 2019-ben ezüstérmet szerzett a német bajnokságban.