A fővárosi csapat Mihaela Chelariuval, Georgiana Plavițuval, Anca Șipoșsal, Alexandra Militaruval és Jordan Erin Hawkinsszel kezdte a felső-háromszékiek elleni meccset, míg a kézdivásárhelyi kék-fehéreknél Debreczi Iringó, Jade Vega, Holinka-Miklós Hanna, Ramona Dănăleche és Kaila Mobley lépett pályára. Az Agronómia kosárra váltotta első támadását, majd kimaradt Vega hárompontos kísérlete. Kevéssel később a Sepsi-SIC egykori játékosa, Sipos növelhette volna bukaresti csapata előnyét, de kihagyta mindkét büntetőjét. A folytatásban Chelariu pontozott (4–0), s a következő kosarat már csak az 5. percben jegyezhettük fel. Akkor Mobley szerezte meg a kézdivásárhelyiek első két pontját, majd Dănălache gyorsan egyenlített (4–4). Chelariu kosarával újra előnybe került az Agronómia, de Mobley és Debreczi pontjaival már a KSE vezetett (6–8). Hawkins a büntetővonalról hozta döntetlenre a meccset (8–8), ám újra villant Mobley, és 8–12-nél ért véget az első negyed. A második szakaszt rosszul kezdték Farkas Alpár tanítványai, s a 13. percre ismét egyenlő volt az állás (12–12). Debreczi összehozott egy 5–0-s sorozatot, amire Hawkins válaszolt egy duplával. A remek napot kifogó Mobley kosaraival a 17. percben 17–21-re vezetett a KSE, a félidő hajrája a házigazdákról szólt, akik 24–21-es eredménynél vonultak szünetre.

A térfélcsere után is folytatódott a fővárosiak eredményesebb játéka, ám a sokat hibázó céhes városiak lassan magukra találtak, és a 26. percben átvették a vezetést (26–27). Három támadással később 29–29-re alakult az állás, majd Mobley két duplát is elsüllyesztett, és újra előnyben volt a KSE (29–33). A negyed végén Hawkins büntetőivel felzárkózott az Agronómia (32–33), a játékrész küzdelmét viszont Vega kosara és mindkét oldalon kihagyott ziccerek zárták (32–34). Az utolsó játékrész alaphangját Debreczi kétpontosa adta meg, amire egy perccel később Sonia Vilcinschi válaszolt (34–36). Ez után Vilcinschi távolról is betalált, s csapata néhány másodperc erejéig még vezetett is (37–36). Debreczi révén pontoztak ismét lányaink, s a 38. percben már 11 pontos volt a Kézdivásárhely előnye (38–49). A kispadról beálló Czimbalmos Tímea nem hibázott a büntetővonalról, a háromszékiek vezetését pedig Vega tolta meg újabb két ponttal (38–53), a párharc pedig Hawkins kosaraival és a Kézdivásárhelyi SE 40–53 arányú diadalával ért véget.

A mérkőzés és a KSE legjobbja ezúttal is Mobley volt, akik 22 pontot és 21 lepattanót jegyzett. A kézivásárhelyiek amerikai játékosa a középszakaszban negyedik dupla dupláját szerezte, összességében pedig tizenkettedik meccsét fejezte be dupla duplával. A házigazdáktól Hawkins 14 pontig, míg Chelariu 13 leszedett labdáig jutott.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, B-csoport, 5. forduló (középszakasz): Agronómia Bukarest–Kézdivásárhelyi SE 40–53 (8–12, 16–9, 8–13, 8–19). Bukarest, Agronómia terem. Mintegy 70 néző. Vezette: Săndulache Mihai, Sabina Popa, Diana Oprea. Agronómia: Chelariu 8, Plavițu, Șipoș 3, Militaru 4, Hawkins 14–Anastasescu, Țințar, Raicu, Cristea, Plăvnicheanu, Vilcinschi 8/6, Ninkovic 3/3. Edző: Milan Sokić. Kézdivásárhelyi SE: Debreczi 14/3, Vega 7, Holinka-Miklós, Dănălache 8, Mobley 22–Bitai, Bara-Németh, Tuchilus, Kászoni, Czimbalmos. Edző: Farkas Alpár.

A kézdivásárhelyiek szerdán a Kicsid Gábor Sportcsarnokban lépnek újra parkettre. 18 órától a Marosvásárhelyi Sirius együttesét fogadják a 6. fordulóban. (tibodi)