Az esküvő kétségkívül fontos momentuma egy párkapcsolatnak, s amennyiben ezt az eseményt a házasulandók családdal, barátokkal is megosztanák, az már komolyabb előkészületeket igényel a nagy napra.

A rendezvényszervezők ezt az igényt igyekszenek átfogó, változatos és minőségi szolgáltatásaikkal kielégíteni, a hétvégi vásár pedig jó lehetőséget teremtett arra, hogy a párok felmérjék azt, hogy ki, hol, mit és főként mennyiért kínál? Ruhától a tortáig, zenétől a köszönőajándékig, a legszebb pillanatok megörökítésén át a tűzijátékig mindent ajánlottak, és akadt különlegesség is: hőlégballonos séta, kézműves, egyedi lábbelik, gyűrűkből pedig több száz modell, de akár tűzijátékot is lehetett rendelni. A kiállítók jelentős része az egyediségre törekszik, s arra, hogy a különleges kéréseknek is eleget tegyenek. Az esküvői trend változóban, ismerte el egy fotós szolgáltató, aki felhagyott a videózással, mert egyre nagyobb az igény a részletek megörökítésére, sokan igénylik a kreatív fotózást, amit gyakran az esküvő napjától elkülönítve, egy kiválasztott helyszínen ejtenek meg. Az ajánlatokat pásztázva körvonalazódott, viszonylag drága szolgáltatásról van szó: volt, ahol 800 és 3500 lej közötti árfekvésben ajánlották, de ennél komolyabb összegekért, 550 és 1300 euró közti áron is népszerűsítettek csomagot a nagy nap megörökítésére. Az egyéb opciók – például bőr borítós albumok vagy külföldön történő fotózás – további költséget jelentenek.

Újdonság, hogy most már fotódoboz vagy selfie-tükör előtt is pózolhatnak a vendégek.

Sok párt foglalkoztat, hogy meghívottjaik jól érezzék magukat a szertartást követő bulin, az étkezés pedig fontos eleme a lakodalomnak. Egy megyeszékhelyi vendéglátó termében, ahol akár négyszáz fős lagzit is kiszolgálnak, a korlátlan italfogyasztást, tortát, süteményeket, gyümölcsöket, négyfogásos, kiadós adagokból álló, főként hagyományos ételeket felsorakoztató menüért személyenként ötven eurót kérnek. A vendégsereg létszáma határozza meg, hogy mekkora terembért – 2000 és 5000 lej közötti – kérnek, ám nagyobb összejövetel esetén ettől eltekintenek. Az ár tartalmazza a berendezés dekorációját is, a párok maguk dönthetik el, hogy milyen színt kívánnak viszontlátni az asztalokon, székeken, a virágról azonban már külön kell gondoskodniuk. Ez utóbbi sem pénztárcakímélő kiadás, egy ízléses menyasszonyi csokor, a kitűzök, az asztal és autódíszek akár ezer lej fölötti összegre is rúghatnak.

Nem csak a fiatalok, a koszorúslányok, sőt a gyermekek számára is ajánlottak alkalmi öltözetet, menyasszonyi ruhákból számtalan csillogó, divatos darabot állítottak ki. Egy fiatal hölgy, aki évek óta egyedi, főként csipkével kombinált, könnyed, légies ruhákat készít, 3500–4500 lej között ajánlotta alkotásait, akár hernyóselyemből készültet is. Elismerte, alkotásaik nem tartoznak a legolcsóbbak közé, de igyekszenek olyan megoldásokat ajánlani a menyasszonyoknak, hogy ruhájuk bizonyos részét, alkotóelemét a nagy nap után is használni tudják. Összehasonlításként megjegyezte, tud olyan szalonról is, ahol 3000 lejért lehet menyasszonyi ruhát kölcsönözni.

Az eseményszervezők azokra is gondoltak, akik lazább összejövetelre vágynak, s felhagyva a megszokott keretekkel, inkább a szabadban ünnepelnének. Kihúzható sátrak, megfelelő, könnyen mozgatható berendezések, koktélbár és különleges harapnivalók, főétel helyett saláta vagy partifalatka szerepel sok más érdekesség mellett az ajánlatban. A helyszín pedig lehet akár a családi telek vagy egy hangulatos kert is, mint amilyen a vásáron is bemutatkozó maroshévízi Urmánczy-kastély és környezete, mely esküvő, borkóstoló vagy más családi eseményre is bérelhető.

Sminkesek, fodrászok, ruhaszalonok mellett alkalmi édességet, tortát készítő műhelyek is bemutatkoztak, egy sepsiszentgyörgyi vállalkozás kóstolója rövid idő alatt elfogyott szombaton, mi több, számos előjegyzést is begyűjtöttek.

Tortáik átlagára hetven lej/kg, kérhetők gyümölcsös, csokimousse, joghurtos változatban, de összesen 27-féle variációból választhatnak ügyfeleik. Azt tapasztalják, ma egyre nagyobb az igény a természetes alapanyagok iránt. A kiállítás egyébként másfajta, zenei kóstolóval is kecsegtetett, együttesek, énekesek, sőt, vonósnégyes is színpadra állt, s mint kiderült, akár lemezlovas is fogadható esküvőre. Utóbbi 650 euróért vállalja a partit, „nincs időkorlát, addig dolgozom, amíg a vendégek jól érzik magukat” – mondta. Szórólapján egyébként jó érzékkel tíz pontban összesítette, miért érdemes lemezlovast választani, nemcsak zenét, de professzionális fény és látványtechnikát is biztosít, sőt – Fekete Pákón kívül – nincs lehetetlen dalkérés nála – olvasható ajánlatában. Nem csak őt, egy Székelyudvarhelyről érkező vőfélyt is lefoglaltak két esküvőre a Sepsi Wedding expo első napján, ő 27 éves szakmai tapasztalatát, a több mint négyszáz sikeres esküvőt hozta fel példaként az érdeklődőknek. Szolgáltatásait 850 lejért ajánlotta, aki helyben foglalt, még kedvezményt is kapott.

A hétvégi, sepsiszentgyörgyi esküvői kiállítás minden óhajra kínált tehát megoldást, a megvalósítás útjában pedig úgy tűnik, csupán az anyagiak jelenthetnek akadályt.