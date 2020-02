Kézdiszászfalu, Kézdisárfalva és Nyujtód után pénteken a felújított kézdioroszfalvi művelődési otthon ünnepélyes átadására is sor került. A városhoz tartozó négy település közül itt voltak a legtöbben, a felújított nagyterem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, illetve ünneplő polgárokkal. A rendezvényen a Fortyogó utca lakói is szép számban képviseltették magukat, hiszen ők is kézdi­oroszfalviaknak tekintik magukat.