Csak azt nem tudom, mi lesz, ha az Orbanék, jobban mondva Iohannis szíve-csücske pártjának, népszerűsége egy-két év alatt zuhanni kezd. Akkor vajon ugyanígy fogják-e követelni az előrehozott választásokat, mint most, arra hivatkozva, hogy szavazóik már kihátráltak mögülük? Nem is értem, miért kell nálunk választásokat tartani, mikor a közvélemény-kutatások maholnap fontosabbak lesznek, mit a voksolások, és sokkal kevesebbe kerülnek. Megkérdeznek pár száz személyt, akik reprezentatív képviselői a népnek. A felmérésekben győzteseknek mutatkozó párt aztán alakítson kormányt, és kész. Most Orbanék elfogadtathatnának egy ilyen határozatot parlamenti felsőségvállalással vagy sürgősségi kormányrendelettel, de lehet, hogy félnek, mert az visszaüthet, mikor népszerűségük majd nekik is a porban fog heverni. Ahhoz, hogy meg lehessen szervezni az előrehozott választásokat, meg kell buknia a kormánynak, és az új jelölteknek kétszer is (az alkotmány szerint). Mivel rosszul venné ki magát, ha Orbanék saját kormányukat buktatnák meg, miután ellenfeleik is ezt tették, mikor kirúgták miniszterelnöküket, a sima modorú Grindeanut és a ráncolt homlokú, székelyakasztós Tudosét. De valahogy csak ki kell provokáljanak egy bizalmatlansági indítványt saját maguk ellen, amire aztán titokban maguk is rászavazhatnak. Addig hozzák a jobbnál jobb sürgősségi kormányrendeleteket vagy felelő(tlen)sségvállalással fogadnak el új szabályokat, mígnem megsokallja az ellenzék, és elindít egy újabb bizalmatlansági indítványt. A mostanit a szocdemek a kétfordulós polgármester-választás miatt kezdeményezték, s az RMDSZ is támogatja, mert elveszítenék polgármestereik 15–20 százalékát. Különben Orban írásban adta az RMDSZ-nek, hogy a kétfordulós polgármester-választást nem változtatják meg a parlament megkerülésével. Aztán beismerte, hogy egy kicsit becsapták a magyarokat, mert másoknak az ellenkezőjét ígérték. A mostani bizalmatlansági indítványnak igen hangzatos neve van: Az Orban/NLP kormány – a román demokrácia privatizálása. Bagoly mondja verébnek – a szociáldemokraták a liberálisoknak –, hogy az „NLP be akarja bizonyítani mindenkinek, hogy a román demokrácia sírásója”, pedig úgy tűnik, hogy a demokráciának már ők is megásták a sírját. Úgy látszik, akkora már nálunk a demokrácia, hogy két sír kell neki. Egyikbe a szocdemek ásták el, most a másikba a többit a liberálisok készülnek eltemetni. Azt hányják Orban szemére, hogy 2011-ben a mostanra liberálissá vedlett demokrata liberálisok szavazták meg az egyfordulós polgármester-választást. És sűrűn emlegetik a Velencei Bizottság ajánlásait. Mert ugyebár a játékszabályokat (a választás szabályait) a játék alatt, a választások előtt nem szabad megváltoztatni. Arra is felhívják a figyelmet, hogy „létezik egy vörös vonal, amelyet nem lehet áthágni”, hogy lábbal tiporták az alkotmányos normákat, és hogy tankkal mentek át az európai standardokon, hogy kielégítsék a választási hataloméhségüket. Azt az SZDP-st, aki nem szavazza meg az indítványt, kirúgják a pártból. És azok majd bizonyosan dalolva mennek át a liberálisokhoz. Az új környezetvédelmi miniszter, Costel Alexe kissé pesszimista a bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatban, mert azt mondta: „nincs nekünk olyan szerencsénk, hogy átmenjen ez az indítvány”. Ki érti ezt? Hát még ő is kormánya és így saját megbuktatásában reménykedik? Egy másik liberális alapemberük azt állítja, hogy ez egy komolytalan kezdeményezés, amit az SZDP kapusa, Vasile úr a térdén körmölt le. De megjött a méltó válasz az indítványra, amit ma tárgyalnak majd a parlamentben. Aszongyák ugyanis liberálisék: eddig ők sokszor hivatkoztak ugyan a Velencei Bizottság ajánlásaira, de most éppen az ajánlásoknak megfelelően hágják azokat át, a nagyobb demokrácia érdekében.