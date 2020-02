Új frakcióvezető

A szövetség azóta alapszabályba is foglalta, hogy minden parlamenti választáson bejutó helyet biztosít valamely szórványközösség képviselőjének. Hasonlóképpen a frakcióvezetővé választásánál is szerepet játszott az a szempont, hogy ne csak székelyföldi és partiumi törvényhozóknak, hanem belső-erdélyieknek is lehetőségük legyen vezető tisztséget betölteni az RMDSZ-ben. A szovátai kihelyezett frakcióülésen végül Benedek Zakariást 11 szavazattal választották a frakció élére, míg ellenjelöltje, Csoma Botond Kolozs megyei képviselő 9 voksot kapott. Korodi Attila, aki a 2016-os decemberi parlamenti választások óta vezette a frakciót, azért lépett vissza, mert – Ráduly Róbert jelenlegi polgármesterrel együtt – versenybe száll azokon az előválasztásokon, amelyeken az RMDSZ kiválasztja csíkszeredai polgármesterjelöltjét.