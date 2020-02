A négy évvel ezelőtti adatok azt mutatják, nem általános jelenség, hogy az egyfordulós polgármester-választás nyomán alacsony támogatottságú elöljárók töltenék be tömegesen a tisztséget – véli Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint teljesen egyértelmű, hogy a kormány felelősségvállalása a kétfordulós polgármester-választás kapcsán alkotmányellenes, és nem szól többről, mint az éppen hatalmon lévő politikai alakulat rövid távú érdekeinek érvényesítéséről.

Antal Árpád emlékeztetett: az elmúlt napokban az Orban-kabinet két korábbi, szintén felelősségvállalással elfogadott jogszabály-kezdeményezését nyilvánította alaptörvénybe ütközőnek az alkotmánybíróság. Ezek indoklását olvasva világos, hogy valamilyen csodának kellene történnie, hogy a taláros testület ez alkalommal is ne így döntsön. Idetartozik még, hogy a Velencei Bizottság nagyon is világos ajánlást fogalmazott meg ezt a területet illetően. A maga részéről ugyanakkor kifejezetten bosszantónak tartja – és ezt az államfőnek és a miniszterelnöknek is jelezte –, hogy adott esetekben folyamatosan azt emlegetik, hogy a Velencei Bizottság ajánlásait veszik figyelembe, más alkalmakkor pedig nem törődnek vele. Ez a kettős mérce, szelektív hozzáállás – ha valami nekünk kedvező, fontos, arra odafigyelünk, ami nem, azt lesöpörjük az asztalról – elfogadhatatlan.

Antal Árpád továbbá rámutatott, hogy mind a két változat mellett és ellen is bőven lehet érvelni, mindkettőnek vannak előnyei és hátrányai, de ebben az esetben nem is ez a vita a lényeges, hanem hogy nem szabad a választások előtt pár hónappal a játékszabályokat megváltoztatni. Az elöljáró úgy véli: hosszú távon a legjobb megoldás az lenne, ha vegyes rendszert vezetnének be. Ennek a lényege, hogy egyfordulós maradna a választás, de megszabnának egy alsó szavazati küszöböt – adott százalék, amit el kell érni. Ha ezt a jelöltek közül senki sem érné el, akkor kelljen második fordulót szervezni. Ez kizárná azt, hogy valaki 20–25 százalékos támogatottsággal polgármester legyen. A számokat elnézve a megyei jogú városok esetében 2016-ban összesen két olyan elöljáró nyert mandátumot, aki a voksok kevesebb mint 35 százalékát szerezte meg, azaz nem általános vagy széles körben elterjedt jelenség a polgármesterek mandátumának kétséges legitimitása.

Három helyhatósági választáson vett részt, az első kétfordulós volt, a tapasztalata az, hogy számottevően nem ez határozza meg a szavazói opciókat. Emellett egyáltalán nem biztos, hogy a második fordulót megelőző politikai alkuk – melyek sokkal kevésbé átláthatóak, mint amelyek az első előtt köttetnek – nyomán kialakuló eredmény a közösség számára hasznos lesz.

Antal Árpád szerint az egész történet kizárólag az éppen hatalmon lévő párt rövid távú politikai érdekeinek érvényesítéséről szól. Ez nem egyedi jelenség, általában a hatalomra kerülő alakulat vagy alakulatok megpróbálják a játékszabályokat úgy átírni, hogy azok nekik kedvezzenek. A Velencei Bizottság ajánlása éppen ennek próbál némi korlátot szabni, amikor azt javasolják, hogy legalább egy évvel a választások előtt módosíthassák utoljára a vonatkozó törvényeket.