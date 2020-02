Agrárreformot ígérnek

Következő írásunk

Nagyszabású értekezleten mutatták be Szebenben a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) legfelsőbb vezetésének képviselői az ügynökségre a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) által átruházott intézkedéseket. Szeben térségéből és a szomszédos megyékből érkezők mellett jelen voltak Kovászna és Hargita megyei gazdák is. Az APIA küldöttségét Adrian Pintea vezérigazgató vezette, a hivatalosságok asztalánál ott ült Marius Popica, az APIA Kovászna megyei hivatalának igazgatója is. Háromszéket a Kovászna Megyei Szarvasmarha-tenyésztők Egyesületének vezetőtanácsi tagjai, valamint a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete által működtetett falugazdász-hálózat egy tagja képviselte.