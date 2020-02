Az RMDSZ 4,7 százalékkal a bejutási küszöb alatt van pillanatnyilag, de Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu és Traian Băsescu pártjai is mind kiesnének: a Pro Románia 3,8, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége 3,2, a Népi Mozgalom Párt 1,8 százalékot gyűjtene be, de önállóan Dacian Cioloş PLUS nevű pártja is csak 3,4 százalékot érne el. Az IMAS közvélemény-kutató intézet januári felmérése szerint az NLP és az MRSZ népszerűsége nőtt, az RMDSZ-é és a kis román pártoké pedig csökkent decemberhez képest. Az RMDSZ azonban a kisebb pártokra leadott szavazatok visszaosztásával valószínűleg elérné az öt százalékot, és így az NLP-vel, illetve a más nemzeti kisebbségek hivatalból mandátumhoz jutó képviselőivel kényelmes kormánytöbbséget alakíthat ki az MRSZ nélkül is. A magyarság semmiképp sem marad parlamenti képviselet nélkül, mert van egy alternatív választási küszöb is a regionális pártok számára, és ennek értelmében azok a politikai alakulatok is részesülnek a mandátumok szavazatarányos elosztásában, amelyek országszinten ugyan nem érik el az öt százalékot, de legalább négy megyében megszerzik a voksok legkevesebb húsz százalékát. A felmérésen a megkérdezettek 18 százaléka nem válaszolt, 4 százalékuk nem szavazna, 2,6 százalékuk pedig más pártra tenné. A hibahatár 3,1 százalékos. (Europa FM)

A JUHTETEMEK TOVÁBB ÁZNAK. Február elején járunk, de máig sem sikerült kiemelni a tengerből azt a november végén felborult hajót, amelynek rakterében több ezer juh teteme oszladozik azóta is. A mentőegységeknek az első napokban néhány száz élő állatot sikerült kimenteniük, azóta azonban hiába próbálkoztak a midiai kikötőben (Năvodari közelében) lebegő hajó kiemelésével. Legutóbb szombaton szállítottak a helyszínre egy 1800 tonnás óriás darut, de hiába, mert a nagy teher alatt a drótkábelek kezdték megadni magukat. A hajó a hivatalos iratok szerint 14 ezer juhot szállított, a mentést végző egységek illetékesei szerint azonban ennél több állatot zsúfoltak be a raktérbe. A hatóságok azt tervezik, hogy amikor végre sikerül a hajót kiemelni és kikötőbe vontatni, nem emberi erővel rakodják majd ki a bő két hónapja oszladozó tetemeket, hanem minibuldózerekkel, amelyek egy nagyobb tartályba szórják majd az elhullott állatok maradványait. Azonban eddig még el kell jutni, és ha tovább melegszik az idő, a több ezernyi rothadó állattetem miatt dögletes bűz fog terjengeni a környéken. (Főtér)