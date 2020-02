Előadás nemzeti lovaskultúránkról A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron Termében február 6-án, csütörtökön 18 órától a Háromszéki TÉT-estek (Tudás–Élmény–Tapasztalat) vendége lesz dr. Gőblyös István, a magyarországi Nemzeti Lovasakadémia alapítója és szakmai vezetője. Van-e nemzeti lovaskultúránk? Visszatalálás a gyökerekhez című előadásában az annak címében felvetett kérdést járja körül, megvizsgálva a magyar nemzeti lovaskultúra nyomait, mai esélyeit, jellemzőit, felelevenítésének, fenntartásának lehetőségeit korunkban. Az előadó bemutatja nemrég megjelent, a lovas szaknyelv megújítását, mai magyarra alkalmazását tartalmazó, Tizenöt mondat című könyvét is, amely nemzeti lovaskultúránk és a lókiképzés alapelveit foglalja össze és tárgyalja.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében (színpadra épített nézőtér) ma 19 órától (román nyelvű felirattal) Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján: Barbárok (rendező: Hegymegi Máté).

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ A fák titkos szíve című előadást 5 év fölötti nézőknek szabad előadáson csütörtökön és pénteken 18 órától, szombaton 11 órától játssza a Cimborák Bábszínház stúdiótermében. Belépőt foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyek válthatók a helyszínen az előadás előtt fél órával.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 16.30-tól Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő, 17 órától A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, románul beszélő; 18.45-től Valan – Angyalok völgye – magyar krimi, dráma, magyarul beszélő és Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 20.45-től Úriemberek – amerikai bűnügyi akciófilm, magyarul beszélő; 21 órától 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, román felirattal.

Telefon: 0787 526 102, honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES A banda című előadását ma 19 órától játssza Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Tánc­stúdióban. Rendező-koreográfus: Könczei Árpád. Jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában, illetve a biletmaster.ro oldalon lehet.

KOVÁSZNÁN A BEKECS. Február 7-én, pénteken 19 órától a kovásznai Művelődési Központban a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház bemutatja Ember az embertelenségben című táncszínházi előadását. Rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt m.v. A jegyek ára 25 lej. Helyfoglalás, jegyek elővételben a Városi Művelődési Házban csütörtökig 8–15 óráig, pénteken 8–13.30 óráig. Érdeklődni a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonon lehet.

Zene

VÉGZŐS DIÁKOK KONCERTJE. Az Árkosi Művelődési Központ Bástya Termében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) ma 19 órától a Brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozata végzős diákjai lépnek fel: Péter Ervin, Kakasi Nóra, Romulus Mircea Anghel, Ana Nițu, Bianca Selaru. Felkészítő tanárok: dr. Filip Ignác egyetemi professzor és Anca Preda egyetemi előadó. Műsoron: C. Ph. E. Bach-, Weber-, Böhm-, Morlacchi-, Reinecke-, Ibert-, Zgraja-, Prokofjev-művek. Zongorán kísér dr. Liliana Iacobescu és dr. Mihaela Pavel adjunktus.

Kiállítás

DIÁKOK KIÁLLÍTÁSA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban ma 18 órától a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjai emlékeznek meg kiállítással egybekötött ünnepi műsorral Mihai Eminescu költő születésének 170. évfordulójáról. Felkészítő tanárok: Baubec Izzet és Koszta Ervin.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adása: 6 órától napindító gondolatok, 6.15-től zsolozsma – reggeli dicséret, 6.40-től Ébredjen a Mária Rádióval!, 9 órától imaszándékok fogadása, 9.15-től dicsőséges rózsafüzér, 12 órától Úrangyala, 12.05-től zsolozsma – napközi imaóra, 12.15-től Déli magazin. Honlap: mariaradio.ro.

Szórakoztató előadások

A MAROSVÁSÁRHELYI HAHOTA TÁRSULAT Megáll az ész című szilveszteri produkcióját Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 11-én, 12-én, 13-án, 14-én 17 és 20 órától láthatja a közönség. Jegyek 40 lejért az Andrei Mureșanu Színház pénztáránál kaphatóak keddtől péntekig naponta 16–18 óráig; Kovásznán az előadást február 25-én, kedden 17 és 20 órától a Művelődési Központban játsszák (jegyek a jegyirodában vásárolhatóak, telefon: 0744 364 250). Rendező: Kovács Levente. Fellép: Puskás Győző, Kelemen Barna, Gönczi Katalin, Cseke Péter, Halmágyi Éva, Szőlősi P. Szilárd és Gáll Ágnes. Énekel: Bodoni Ildikó.

A MAROSVÁSÁRHELYI GRUPPEN HECC TÁRSULAT Ma jó a medvem című kabaréját Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében február 21-én 17 és 20 órától játssza. Belépő: 35 lej. Kovásznán február 23-án 20 órától a Művelődési Központban lépnek fel. Írta: Molnár Tibor „Tajbi” és Nagy István. Jegyek még kapha­tóak.

Megjelent

A februári Korunk témája: avantgárd. „A művészet az avantgárdok jelentkezésével monarchikusból köztársaságivá mutált. Spontán és anarchikus – azaz önvezérlő csoportok és irányzataik többese és többfélesége révén is alakult és alakul” – írja András Sándor a Korunk februári lapszámának bevezető írásában. Hogyan ragadható meg ez a sokféleség? Körülírható-e azoknak a hálózatoknak a működése, amelyeken keresztül az avantgárd gyakorlatai terjedtek és terjednek a kultúrában? A tematikus összeállítás szerzői főként közép-európai fejleményekre – irodalmi, képzőművészeti és zenei alkotásokra – összpontosítva járják körül a kérdést, de az írásokból egyenként is kiderül, mennyire bonyolult mintákat rajzolnak ki kép és szöveg, helyi és transznacionális, populáris és avantgárd egymásba épülései. A lapszám szerzői: András Sándor, Balázs Imre József, Bokor Botond, Both Noémi Zsuzsanna, Cziple Hanna Gerda, Csapody Miklós, Csehy Zoltán, Cseke Péter, Fülöp Dorottya, Kész Orsolya, Emanuel Modoc, Mohácsi Balázs, Gellu Naum, Sánta Miriám, Szűts Zoltán, Törteli Telek Márta, Delia Ungureanu, Vallasek Júlia, Weiner Sennyey Tibor.

Röviden

ALÁÍRÁSGYŰJTÉS. A Székely Nemzeti Tanács sepsiszentgyörgyi székházában (Konsza Samu utca 21. szám) munkanapokon 9–13 óráig lehet aláírni a nemzeti régiókért EU-s polgári kezdeményezés támogatására.

JOGI SZOLGÁLAT. Balogh Klára jogtanácsos ma 13 és 15 óra között fogadja szerkesztőségünkben a jogi tanácsra szorulókat. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 18 órától várnak minden humorkedvelőt, kikapcsolódni vágyót.

TAGDÍJFIZETÉS. A sepsiszentgyörgyi Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület szerdánként 11–13 óráig várja tagjait tagdíjfizetésre a Kőrösi Csoma Sándor utcai székházba.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.