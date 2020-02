A B-csoport két legjobb formájában lévő csapata találkozójának a kézdivásárhelyi Kicsid Gábor Sportcsarnok ad otthont, s bár a papírforma egyértelműen a Farkas Alpár irányította együttes mellett szól, mindenképp kiélezett csatát ígér a KSE és a Marosvásárhelyi Sirius találkozója. A felső-háromszéki kék-fehérek győzelemmel zárták legutóbbi négy középszakaszbeli bajnokijukat: a pontvadászat második szakaszának nyitókörében pihenő kézdivásárhelyiek előbb 65–51-re verték az Alexandriát, majd 75–50-re nyertek a Nagyváradi Rookies otthonában, a harmadik fordulóban következett a Bukaresti Rapid elleni 79–61 arányú diadal, és az elmúlt hétvégén 53–40-re győzedelmeskedtek az Agronómia Bukarest otthonában.

A marosvásárhelyi együttes eddig öt mérkőzést játszott a középszakaszban, és mindegyiket nyertesként fejezte be: a Sirius sorban a Nagyváradot (69–51), az Agronómiát (72–61), a Konstancai Phoe­nixet (56–54), az Alexandriát (61–59) és a Rapidot (67–64) múlta fölül kisebb-nagyobb különbséggel. A két együttes az alapszakaszban is egy csoportban szerepelt. A Kézdivásárhelyi SE 5/5-ös győzelmi mutatóval a negyedik helyen fejezte be a Nyugati csoportot (15 ponttal), a Marosvásárhelyi Sirius két győzelemmel és nyolc vereséggel az ötödik lett (12 pont). Az aktuális bajnoki idényben már kétszer is megmérkőztek egymással a csapatok, s mindkét összecsapás lányaink sikerét hozta: a pontvadászat első fordulójában a KSE 80–43-ra verte otthonában a Siriust, míg a céhes városbeli visszavágón Farkas Alpár tanítványai 73–62-re nyertek.

A B-csoport 6. fordulójának további mérkőzései: * február 3.: Nagyváradi Rookies–Alexandria 51–95 * ma 20 órától Agronómia Bukarest–Konstancai Phoenix, a Rapid Bukarest szabadnapos.

Az A-csoportos küzdelemsorozat eredeti programja szerint a megyeszékhelyi Sepsi-SIC együttesének ma Szatmárnémetiben kellett volna parkettre lépnie, ám mivel a VSK 19 órától a női kosárlabda Közép-Európa Ligában (CEWL) a belga Charleroi együttesével találkozik, így az 5. fordulóbeli román bajnokit péntekre halasztották el. Időközben kiderült, hogy a szatmáriak túl sűrű versenyprogramja, néhány játékos egészségügyi problémája, valamint Maja Miljković olimpiai selejtezőn való részvétele miatt a bajnoki ezüstérmes együttes mégsem tudja vállalni a játékot, így a szakszövetség úgy határozott, hogy a találkozót február 25-én pótolják a felek. Ennek tükrében alakulatunk szombati meccsének időpontja nem változik, vagyis a Sepsi-SIC február 8-án 19 órától fogadja a Brassói Olimpia csapatát a Sepsi Arénában.

Az A-csoport 5. fordulójának programja: * ma 17 órától Brassói Olimpia–Aradi FCC, 18 órától Târgoviște–Kolozsvári U * február 25-én Szatmárnémeti VSK–Sepsi-SIC. (tif)