A jövő heti jubileumi program megvalósításáért a Székely Mikó Kollégium Véndiák Társasága, az iskola több mint fél évszázados népi együttesének egykori tagjai és a szülői közösség fogott össze, az iskola jelenlegi tanárai és diákjai is aktívan részt vesznek a szervezésben, olyan összefogással valósul meg a többnapos ünnepség, mint ahogy eleink tettek egykor az alma mater javára, valahányszor arra szükség volt – foglalható össze Kondor Ágota, a kollégium jelenlegi igazgatójának felvezetője, amely a jubileumi ünnepségsorozatot ismertető tegnapi sajtótájékoztatón hangzott el.

Február 11-én A Székely Mikó Kollégium képes története, József Álmos nyugalmazott mikós tanár 2008-ban megjelent könyvének bővített kiadása bemutatásával kezdődik a többnapos rendezvény, 13-án néhai Antal Miklós fényképes, filmes hagyatékából összeállított pedagógusportrékat vetítenek, 14-én és 15-én szinte egész napos programmal várják az ünneplő közönséget, mindazokat, akik személyesen vagy családtagjaik révén kötődnek az iskolához, de a város polgárait is, akik részt kívánnak venni egy kortörténeti visszapillantó eseményein.

Az ünnepségsorozat kiemelkedő programja az iskolatörténeti kiállítás, amely Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője közreműködésével valósul meg, mintegy leltárt készítve az iskola tárgyi, szellemi értékeiről. A Keresztes-házban kiállított anyag 90 százaléka az iskola tulajdona, de képeket mutatnak be a budapesti hadtörténeti intézetben lévő gyűjteményből, a Magyar Tudományos Akadémia levéltárából is, valamint családi albumokból. A tárlat legtestesebb fejezete az indulástól az 1940-es évekig tartó korszakot mutatja be, de az elmúlt harminc esztendőből is bőven nyújt ízelítőt.

A szombati zárónap a sporté, több nemzedék kosárlabdázik, kézilabdázik, focizik együtt, a gálaműsoron pedig korszakonként elevenítik fel a különböző korosztályok részvételével az iskola egykori ünnepi műsorait, kulturális eseményeit. Hagyományos jótékonysági szülői, tanári és véndiákbállal zárul az iskola 160. évfordulója alkalmából szervezett programsorozat, amelynek bevételét az iskolaalapba fordítják vissza. A néhány jubileumi nap alatt lesz alkalom kötetlen beszélgetésre, retróbulira is a távolabbról hazatérő és helybéli véndiákok és tanáraik részvételével, de már a felkészülés is ünnep, hisz a népi együttes próbái megkezdődtek, az iskolahimnuszt is nemzedékek elevenítik fel, a régi tablók is előkerülnek, ami ellenben a legfontosabb: a közösségi összefogás és a találkozás – vélik a szervezők.