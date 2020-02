Vizes gondok Baróton

A polgármesteri hivatalban most igyekeznek rendbe tenni a papírokat, hogy megússzák az 50 ezer lejes büntetést, de hamarosan a tanácsnak meg kell hoznia döntését a helyi vízszolgáltató jövőjét illetően – fogalmazott felvezetőjében Lázár-Kiss Barna András polgármester.



Helyi vagy megyei?

Az elöljáró felvetésére elsőként Nagy István független tanácstag reagált, aki kifogásolta, hogy ismét az ülés előtt 25 perccel kapták kézhez az anyagot. Hogyan tudjanak döntést hozni, egyáltalán érdemben hozzászólni ilyen komoly és jelentőségteljes témához, ha nem kapnak időben dokumentációt? – kérdezett rá. Véleménye szerint mindenképpen meg kell menteni a 2006 óta létező helyi vízszolgáltatót, „hiszen ez a miénk, és jobb, ha mi tartjuk kézben, mint hogy átkerüljön a megyéhez, ahol a döntésekbe már nem nagyon lesz beleszólásunk”. „Ahogy van egy működő közszállító vállalatunk, amely jogi személy, úgy miért ne lehetne egy ugyanolyan vízszolgáltatónk is, a lényeg, hogy a miénk legyen. A megyei projektekből meg nem kérünk, tudjuk, láttuk, tapasztaltuk, hogy milyenek. Szerintem mi meg tudunk állni ez esetben is a saját lábunkon” – hangsúlyozta.

A céget valójában létrehozták már Baróton, azonban jelenleg nincs vezetője, tevékenysége – ennek felélesztése lenne az egyik út. A másik a megyei szolgáltatóhoz való csatlakozás, ami akár kecsegtetőbb is lehet, hiszen az pályázhat a víz- és csatornahálózat kiépítésére nemcsak Baróton, hanem a hozzá tartozó falvakban is. Ez pedig nagy lehetőség – érvelt Lázár-Kiss Barna András polgármester. Egyetértett azzal, hogy a jelenlegi vízárak kétszeresre emelése sok helyi fogyasztónak nem fog tetszeni, és ha társulnak a megyével, akkor erre számíthatnak. A jelenlegi 2 lejes ár azonban mindenképpen tarthatatlan, ezt még 2006-ban állapították meg, és a polgármester tudomása szerint ilyen alacsony vízár ma már sehol sincs az országban. Emellett azt is figyelembe kell venniük, hogy még befejezetlenül áll a víztisztító állomás, nem működik megfelelően, ahhoz, hogy a munkálat végére érjenek, kell még 700 ezer lej. És előbb-utóbb megbüntetik a várost, mert nincs víztisztító állomása – tette hozzá. „Jelen pillanatban ezek a lehetőségeink. Sokak szerint pályázni kell, ám jelenleg víz- és csatornahálózat kiépítésére sehol nincs kiírva pályázat. Ha csatlakozunk a megyei vízszolgáltatóhoz, akkor van esélyünk, de itt is véges az idő” – mondta Lázár-Kiss Barna András.

Nagy István a polgármester érvelése után is a helyi szolgáltatót látta megfelelőbbnek. Jó lenne pontosan tudni, hogy eddig mi valósult meg és mi nem a helyi vízhálózatból – hangsúlyozta, de kitért arra is: nem hiszi el Váncza Tibor „meséjét” arról, hogy Baróton 2020 végére vezetékes víz lesz Sepsiszentgyörgyről. „Nem lesz itt semmiféle csővezetés, ez kacsa, a lényeg: álljunk be a megyei szolgáltatóhoz, és továbbra is a Kormosból fogjuk kapni a vizet. Ez elfogadhatatlan!” – fogalmazta meg újból aggályait Nagy István.



Legyen közös vízszolgáltató?

– vetette fel a beszélgetés során a polgármester, aki szerint járható út lenne kiadni a vízszolgáltatást egy cégnek, és ehhez csatlakozhatna majd a többi község is. De azt tudni kell már most, hogy ez a folyamat nem lesz egyszerű – figyelmeztetett. Kiemelte, őt senki sem kényszerítette, hogy a megyei hálózathoz csatlakozzon Barót, és tudja, ha megteszik ezt a lépést, az árakkal lesz bajuk, ha nem, akkor a fejlesztési lehetőségekkel, és nem lesz egyszerű nyereségessé tenni a jelenleg veszteséggel működő vízszolgáltatót.



Milliárdos veszteségek?

A beszélgetés végén Incze István RMDSZ-es tanácstag elmondta, tudomása szerint a jelenlegi vízszolgáltató sok milliárdot emészt fel az adófizetők pénzéből, és ha ez igaz, akkor a tanácsnak nem szabad tovább fenntartania. Ráadásul ez az adófizetőkkel szemben is diszkriminatív, hiszen jelenleg körülbelül a lakosság 40 százaléka élvezi a vezetékes vizet.

Az ülésen végül abban egyeztek meg, hogy a következő alkalommal már érdemben tárgyalnak arról, hogy melyik irányba haladjanak. Legyen egy erdővidéki szolgáltató, a megyétől függetlenül, vagy olvadjanak be, feladva ezzel döntési jogukat. Addig még tájékozódnak, és annak függvényében döntenek majd – ígérték.

Albert Egon