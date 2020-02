Pert vesztett Mircea Diacon

Diacon előbb Tamás Sándort és a Háromszék szerkesztőségét panaszolta be az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál (ODT). A tanácselnök két sajtótájékoztatójáról szóló tudósítások képezték a feljelentés tárgyát. Az ODT megállapította, hogy mind a sajtótájékoztatón elhangzottak, mind az újságcikkben megjelentek a szólásszabadság jegyében történtek, nem ütköznek a diszkriminációellenes törvény előírásaiba. Ezek után Diacon a hatóság ellen is keresetet nyújtott be a Brassói Táblabíróságon. Az ítélőtábla szintén kimondta, hogy nem történt diszkrimináció, és fellebbezési határ­időt állapított meg. Diacon ezúttal nem fellebbezett, így az ítélet véglegessé vált.

A fogyasztóvédő úgy működik, mint a Ku-Klux-Klan címmel 2017. szeptember 6-án tudósítottunk az első sajtótájékoztatóról. Tamás Sándor elmondta, több tucat példát tud, hogy kettős mércét alkalmaznak a háromszéki fogyasztóvédők, csak a cégvezetők hallgatnak, mert félnek, hogy másnap is kiszállnak ellenőrizni. Igaz ugyan, hogy román vidéken is járnak, de ott ugyanolyan hibákért, amikért magyar vidékeken súlyos pénzbírságokat rónak ki, csak figyelmeztetnek. Dia­con azt is kijelentette: „minden magyarnak levágnám a lábát láncfűrésszel, ha tehetném” – mondotta az elnök. A román állam támogatásával működik ez a hajsza Székelyföldön, egyesek úgy viselkednek, mint száz évvel ezelőtt Amerikában a Ku-Klux-Klan. (A Wikipédia szócikke szerint titkosan szerveződő társaságok, melyek sok ezer ártatlan embert félemlítettek, korbácsoltak és öltek meg bőrszínük, hitük, meggyőződésük miatt.) Sok esetben a bíróság, ügyészség szemet huny az atrocitások fölött. Meg akarnak félemlíteni. Olyan személyek vezetnek állami intézményeket, jelesül a háromszéki fogyasztóvédelmi hivatalt, akik alkalmatlanok és méltatlanok a köztisztségre, és közösség elleni izgatást gerjesztettek, ez bűncselekmény – hangsúlyozta a tanácselnök. Annak ellenére, hogy a sajtó nyilvánosságra hozta, miért volt alkalmatlan és méltatlan a rendőrség, majd a polgárőrség kötelékeiben maradni, a bukaresti hatalmasok őt ott tartják és működtetik. Ilyesmi megengedhetetlen egy 21. századi országban. Fel kell tárni a visszaéléseket, és ország világ előtt tálalni kell úgy, hogy azt hallják meg Washingtonban is – szögezte le akkor Tamás Sándor.

A fogyasztóvédő nem nyelv­ellenőr címmel 2017. szeptember 13-án közöltünk egy újabb beszámolót. Abban Tamás Sándor hangsúlyozta, a fogyasztóvédelmi hivatal nem nyelvtudás-ellenőrző szerv. Megismételte, Diacon inkompetens és összeférhetetlen azzal a tisztséggel, amelyben 2012 óta román állami segédlettel tartják. Feltette a szónoki kérdést, miért van benne annyi szenvedélyes káröröm és gonoszság? Hiszen nem egyedi, hanem sorozatos rossz­indulatú esetek jellemzik tevékenységét: a zabolai néptánctábort, az unitárius gyermekek árkosi táborát, a zabolai Csipkésben a gyermektábort, a SIC-Festet zaklatta, kikelt a SIC-matrica, a székely termékek, a székely ízek ellen. Az elnök felelevenítette: Diacon nem volt alkalmas a román rendőrség kötelékeiben maradni, majd a polgárőrségtől a munkatörvénykönyv 130-as cikkelye első bekezdésének i pontjával bontották fel a szerződését, magyarán kirúgták. Ezek után román állami segédlettel fontos köztisztségbe nevezték ki. Annak ellenére, hogy nagyon sokszor felhívták az illetékesek figyelmét, hogy ez nem helyénvaló, mégis ott tartják. Mostanában Diacon és brassói felettese, Sorin Claudiu Susanu Székelyföldön azt vizsgálják, hogy ki milyen szinten beszéli a román nyelvet. Ehhez semmiféle joguk nincsen! – mondta az elnök.

Diacon azt írta 2017. november 27-i keresetében, hogy az elhangzottak, leírtak őt nemzetiségi alapon diszkriminálják, továbbá, hogy a tanácselnök és az újság a román állam egy intézményét az aljas Ku-Klux-Klanhoz hasonlítja. Ugyanakkor idéz az Observatorul de Covasna napilapból is, ám a román szerkesztőség ellen nem emelt panaszt.

Az ODT 2018. szeptember 19-én hozta meg elutasító határozatát. Megállapította, nem a panaszos nemzetiségi hovatartozása, hanem a magyarokkal szembeni viselkedése áll a bírálatok mögött. Diacon az ODT határozatának megsemmisítését kérte a Brassói Táblabíróságtól. Fellebbezésében olyan, a témába nem illő állításokat is tesz, hogy ő versenyvizsgával foglalta el főfogyasztóvédői tisztségét, míg Tamás Sándor csak azért tanácselnök, mert magyar, semmiképpen nem rátermettség alapján. Diacon azt állítja, Tamás Sándor kijelentései etnikai alapon történő megkülönböztetés megnyilvánulásai, őt azért diszkriminálják, mert román nemzetiségű, aki arra „vetemedett”, hogy a román állam törvényeit alkalmazza a magyar többségű Kovászna megyében, és úgy költözött ide, hogy nem kért rá engedélyt Tamás Sándortól. A táblabíróság 2019. március 21-én elutasította a keresetet, és 15 napos fellebbezési határidőt szabott meg. Az ítélet megjelent a bíróságok portálján, ám arról nem kaptunk információt, hogy Diacon fellebbezett-e. Múlt héten kézhez vettük a felfolyamodvány híján véglegessé vált ítéletet.

Tamás Sándor lapunk érdeklődésére kifejtette, tiszta volt az, hogy nem történt diszkrimináció, különben, mint mondta, a megyében mindenki tudja – románok és magyarok egyaránt –, hogy Diacon arrogáns, szakmailag alkalmatlan a felelősséggel járó tisztség ellátására, sokan panaszolják, hogy nem jár el tisztességesen, amikor szakmai ellenőrzéseket végez.

Mircea Diacon korábban feljelentést tett Tamás Sándor ellen a táblabírósági ügyészségen a háborús bűnök és emberiesség ellen elkövetett fajirtás bűncselekményben vétkes személyek nyilvános kultusza, illetve rasszista, legionárius vagy xenofób eszmék és ideológiák nyilvános hirdetéséért, ami 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönnel büntetendő. Az ügyészség szerint ez ügyben büntetőjogi eljárás nem indítható. Diacon úgy próbálta beállítani, hogy az elnök a Ku-Klux-Klant éltette, miközben Tamás Sándor a főfogyasztóvédő tevékenységét hasonlította az egykori fajvédő szervezet megnyilvánulásaihoz.