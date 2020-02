Nem ingyen és nem is nagyon olcsón, de mindenképp kedvező áron biztosít tűzifát a jogosultaknak a kökösi polgármesteri hivatal. A fa méteréért 170 lejt kell fizetni, ehhez még a szállítási költség is hozzáadódik – tudtuk meg a napokban Silviu Tăraș polgármestertől.

Korábban a jelentkezés sorrendjében juthattak kedvezményes árú tűzifához a kökösiek, most azonban új szabályzat lépett érvénybe. Eszerint az igénylőket szociális helyzetük szerint rangsorolják. Előnyt élveznek az idősek, a betegek, az egyedülállók, a kisgyermekes családok, de az iratcsomók pontozásánál számításba veszik a jövedelmet is – magyarázta a kedvezményes tűzifa kiutalásának mikéntjét a községvezető. Most, az év elején negyven család vihet haza a tanácsi erdőből származó fát. Őket 89 kérvényező közül választották ki.

Kökösnek a dobollói részen van erdőtulajdona, a jogosultaknak onnan saját költségükön kell hazaszállítaniuk a tüzelnivalót.