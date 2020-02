Mindannyian a Szociáldemokrata Párt vezetőségéhez tartoztak, és közös vonásuk az is, hogy korrupció miatt állították bíróság elé őket. Elsőként Adrian Năstase volt kormányfő ült, aki 2004 és 2006 között állt a képviselőház élén, és akit két perben is elítéltek, 2, illetve 4 évre (ezek egyharmadát le is töltötte); őt Bogdan Olteanu követte, aki 2006-tól 2008-ig volt az alsóház elnöke, és aki alapfokon hét évet kapott, majd Liviu Dragnea, aki tavaly májusban kezdte meg három és fél éves büntetésének letöltését – egyébként ő az egyetlen, aki még tisztségben volt, amikor lecsukták. (Digi 24)

FELFÜGGESZTETTÉK SZENTEGYHÁZA POLGÁRMESTERÉT. Összeférhetetlenség miatt felfüggesztették tisztségéből Szentegyháza polgármesterét – közölte Ülkei Jolán Erika, Szentegyháza város főjegyzője. A felfüggesztés tényét Hargita megye prefektusa a január 30-án kézbesített rendeletében közölte; oka, hogy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség összeférhetetlenséget állapított meg Molnár Tibor esetében korábbi alpolgármesteri tisztsége és a Tamási Áron Általános Iskola vezetőtanácsi tagsága miatt. A prefektus rendelete ellen Molnár Tibor kifogást nyújthat be a közigazgatási bíróságra. A végleges bírósági ítéletig Sándor Lajos alpolgármester tölti be a polgármesteri tisztséget – áll az Ülkei Jolán Erika főjegyző által jegyzett közleményben. Molnár Tibor Facebook-oldalán úgy reagált a hírre: „Nem kell megijedni, ettől nem áll meg az élet!” (Maszol)

NAGYESZŰ ELÖLJÁRÓ. Optași = nyolc ász, gondolta az Olt megyei Optaşi nevű település polgármestere, ezért felépíttetett egy emlékművet nyolc embermagasságú kártyából – ha már a híres pókerjátékról nevezték el a helyet. De ez nem minden: a községhez tartozik egy Paris nevű falu is, amelynek a bejáratához felhúzták az Eiffel-torony mását feketére festett kovácsolt vasból. Mert a Párizs névhez minimum egy Eiffel-torony dukál. (Gondoljunk csak bele, hogy ha más települések elöljárói is így gondolkodnának, mi lenne mondjuk a magyarországi Bugyi vagy Pornóapáti települések bejáratánál?) A polgármester azt mondja, hogy ezekkel a megvalósításokkal szeretett volna kitűnni a többi település közül. A gond csak azzal van, hogy az egész 55 ezer lejbe került. Nevezzük csak a hülyeség árának? (Főtér)

NEM KÉSHET A GYERMEKPÉNZ EMELÉSE. Nagy többséggel – 94 szavazattal 14 ellenében – utasította el a szenátus a kormánynak azt a tervezetét, amely augusztus 1-jéig halasztaná a gyermeknevelési pótlék megduplázását. Habár az NLP felsőházi frakcióvezetője, Daniel Fenechiu hangsúlyozta, hogy a liberálisok nem ellenzik a gyermekpénz emelését, csak – ahogy ezt a kormány is „világosan” elmagyarázta – jelenleg nincs költségvetési fedezet ehhez, minden más párt (az RMDSZ is) a halasztás ellen szavazott. A döntő szót a képviselőház fogja kimondani. (Agerpres)