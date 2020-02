A nyugati hadtest Bukarestben

Kósa András László, a Balassi Intézet bukaresti központjának igazgatója elmondta, hogy a művet Tabacu már 1989-ben lefordította, meg is jelent, de az akkori romániai forradalom miatt gyakorlatilag ismeretlen maradt. Ezért a Balassi Intézet felkérésére Tabacu most újrafordította és az Armata de apus címmel jelent meg. Először Bukarestben mutatták be, következik Arad, majd Jászvásár, a Filit elnevezésű irodalmi és műfordítói nemzetközi fesztiválon is megismerheti a közönség.

A könyvbemutatón Székely János kisregényéről Filip Florian író beszélt Márton Evelin kérdéseire válaszolva. Ezt megelőzően felolvasószínházi előadásban elevenítette meg a novellafüzér egyik fejezetét Lari Giorgescu, a bukaresti Nemzeti Színház színésze Kovács Zsuzsanna rendezésében.

Filip Florian elmondta, hogy harminc évvel ezelőtt a román írók meglehetősen rossz és boldogtalan helyzetben voltak, hiszen a diktatúra ellenére jelentek meg jó könyvek, de ezek nem juthattak el a nemzetközi könyvpiacokra, mert nem adták ki a külföldi kiadók. Úgy vélte, most is szinte lehetetlen meggyőzni őket, hogy negyven-ötven évvel ezelőtt megjelent könyveket adjanak ki, ugyanis a kiadók is elsősorban a sikerekre hajtanak és üzleti szempontok szerint működnek. Ezért is tartja fontosnak, hogy Székely János kisregénye most megjelenhetett románul, hiszen, mint mondta, a könyv a kelet-közép-európai irodalom egyik gyöngyszeme, amelyet fel kell fedezni. Úgy vélte, hogy A nyugati hadtestben Székely János ritkán látott technikával, filmszerűen, meglehetősen pontos leírásokkal jeleníti meg a mindenkori nagy értékekhez való viszonyulást, amelyek ma is aktuálisak.

A román író szerint az erdélyi magyar írók munkáit nem ismeri eléggé a román olvasóközönség, mert igen kevés alkotás jelenik meg románul. Szerinte ezen kormányzati szinten kellene változtatni, több támogatást kellene fordítani erre a célra, hiszen a romániai magyar írók és költők is ugyanolyan adófizetők, mint bármelyik román állampolgár. Példaként említette, hogy az erdélyi származású Bartis Attila, Dragomán György és Bodor Ádám regényeit is csak azt követően adták ki a román kiadók, hogy ezek a művek nemzetközi sikert értek el.

Székely János (1929–1992) a 20. századi magyar irodalom sokoldalú egyénisége, költő, prózaíró, drámaíró, tanulmány- és esszéíró, műfordító. Tordán született, 1940-ben Marosvásárhelyre költözve a Református Kollégiumban tanult, majd 1943-tól a Katonai Reáliskolában volt huszárhadapród. 1944-ben a századát a közeledő front elől Nyugat-Európába vitték, közben fogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza. 1956 és 1989 között a marosvásárhelyi Igaz Szó szépirodalmi folyóirat versrovatát szerkesztette.