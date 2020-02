Következő írásunk

Több hónapon át tartó látványos bontási munkálatot követően a napokban hivatalosan is elkezdődött az új sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpont építése az Oltmező úton, a Kaufland nagyáruházzal átellenben található több mint hathektáros területen, melynek egynegyedét a várostól vásárolták meg 2018 végén. A Sepsi Value Center nevet viselő bevásárló- és szabadidőközpontot a Prime Kapital befektető csoport építi, korábbi közlésük szerint mások mellett a Carrefour élelmiszer-viszonteladói áruház is helyet kap a létesítményben.