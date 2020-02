Több hónapon át tartó látványos bontási munkálatot követően a napokban hivatalosan is elkezdődött az új sepsiszentgyörgyi bevásárlóközpont építése az Oltmező úton, a Kaufland nagyáruházzal átellenben található több mint hathektáros területen, melynek egynegyedét a várostól vásárolták meg 2018 végén. A Sepsi Value Center nevet viselő bevásárló- és szabadidőközpontot a Prime Kapital befektető csoport építi, korábbi közlésük szerint mások mellett a Carrefour élelmiszer-viszonteladói áruház is helyet kap a létesítményben.

Az építkezés elkezdését jelző tegnapi közleményben a bukaresti székhelyű vállalat rövid ismertetővel szolgált a leendő központról. Eszerint a területre tervezett összes fejlesztéssel mintegy 3,5 hektárnyi kereskedelmi felület jön létre. Egy évvel ezelőtt Nemes Zoltán, a befektetők területi képviselője lapunknak úgy nyilatkozott, hogy a csoport csak egy 1,5 hektáros részen alakít ki egy kétegységes épületegyüttest, míg egy nagyobb felületen a Dedeman barkács- és kertészeti áruházlánc egyik egységét építik fel annak tulajdonosai. A tegnapi közleményben a befektetői csoport nem tér ki részletesen arra, hogy pontosan milyen kereskedők, szolgáltatók bérlik majd az üzlethelyiségeket. Csak annyira szorítkoztak, hogy nemzetközi, országszintű, valamint helyiek is szerepelnek köztük, a céljuk, hogy „minél szélesebb körű választékot találjanak a látogatók, mind a vásárlás, mind a szabadidő eltöltése terén”. Nemes Zoltán egy évvel ezelőtt a majdani bérlők között a sportruházatot, felszereléseket forgalmazó Sportisimót, a lakberendezési termékeket, ruházatot és játékokat is kínáló Pepcót, a játékokat és gyermekeknek szánt termékeket forgalmazó Norielt, a lábbeliket forgalmazó CCC-t említette. A csoport által a sajtó rendelkezésére bocsátott látványterveken ugyanakkor olyan üzletláncok is szerepelnek, mint a New Yorker, a Deichman, a Flanco, a KFC vagy a Hervis.

Ami a létesítményt illeti, a közlemény kitér arra is, hogy pontosan milyen terek kapnak helyet benne, eszerint egy hypermarket, egy kereskedelmi galéria, egy „food court” étkezési részleg, valamint strip mall jellegű felületek. Utóbbiak gyakorlatilag a bérlő igényei szerint szabadon alakítható kisebb kereskedelmi felületeket jelent. Számításaik szerint a bevásárló és szabadidőközpont nagyjából egy 220 ezres lakosságú vonzáskörzetet szolgál majd ki, és közel hatszáz munkahely jön létre általa.

Amint arról beszámoltunk a központ létrehozásának tervéről először 2018 decemberében lehetett tudomást szerezni, amikor az ingatlanfejlesztő csoport megvásárolta a Multitrans egykori telephelyéül szolgáló mintegy kéthektáros területet az önkormányzattól. A vételár meghaladta a nyolcmillió lejt. Ezt követően további négyhektárnyi magántulajdonban lévő, ipari célra használt szomszédos területet és a rajtuk álló épületeket is megvette a csoport, majd hosszabb szünet után tavaly ősszel elkezdődtek a bontási munkálatok. Ezekkel párhuzamosan több, az építkezés határán elhelyezett molinón már olvasható volt a létesítmény neve, illetve hogy bérelhető kereskedelmi felületeket kínálnak. Az eredeti elképzelés szerint a létesítmény már idén tavasszal megnyitotta volna kapuit.

A befektető finanszírozza az Oltmező útra tervezett, a bevásárlóközpontokat kiszolgáló körforgalom kialakítását.

A Prime Kapital befektetési alap több bevásárlóközpontot is létrehozott és működtet Romániában – egyebek mellett Bukarestben, Aradon, Nagybányán –, illetve szerényebb méretű kereskedelmi létesítményeket kisebb városokban. A közleményben megjegyzik, hogy a már létező kisebb nagybányai, zilahi és románvásári bevásárlóközpontok mellett, a Prime Kapital az ország további kilenc városában fejleszt lakóövezeti és kereskedelmi ingatlanokat. Az alap Bulgáriában és Lengyelországban is létrehozott már bevásárlóközpontokat.