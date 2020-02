Van-e nemzeti lovas kultúránk? Visszatalálás a gyökerekhez című előadásában az annak címében felvetett kérdést járja körül, megvizsgálva a magyar nemzeti lovas kultúra nyomait, esélyeit, jellemzőit, felelevenítésének, fenntartásának lehetőségeit korunkban. Az előadó bemutatja nemrég megjelent, a lovas szaknyelv megújítását, mai magyarra alkalmazását tartalmazó, Tizenöt mondat című könyvét is, amely nemzeti lovas kultúránk és a lókiképzés alapelveit foglalja össze és tárgyalja.

Az előadás nem csak lovasoknak ajánlott, hiszen – témájára vonatkozó történelmi és kulturális vetületek mellett – a XXI. századi, a természettől elidegenedett ember és a természet viszonyára is kitér.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház nagytermében (színpadra épített nézőtér) pénteken 19 órától Móricz Zsigmond Barbárok és Az utolsó betyár című novellái alapján készült Barbárok című előadás látható (rendező: Hegymegi Máté).

PÓDIUM SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT. A kovásznai Városi Művelődési Központ Pódium színjátszó csoportja pénteken 19 órától az esztelneki művelődési házban játssza a Szélhámosok című előadását, mely Nóti Károly Körmenet, Majd a Jegenye és Víkend bohózatai alapján készült (rendező: Lázár-Prezsmer Endre). Jegyeket az előadás előtt a helyszínen lehet vásárolni 10 lejért.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. A fák titkos szíve című előadást 5 év fölötti nézőknek szabad előadáson ma és pénteken 18 órától, szombaton 11 órától játsszák a bábszínház stúdió­termében. Belépőt foglalni a 0755 335 400-as telefonszámon lehet Csüdöm Eszternél. Jegyek válthatók a helyszínen az elő­adás előtt egy fél órával.

Tánc

KOVÁSZNÁN A BEKECS. Pénteken 19 órától a kovásznai Művelődési Központban a nyárádszeredai Bekecs Néptáncszínház bemutatja Ember az embertelenségben című táncszínházi előadását. Rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt m. v. A jegyek ára 25 lej. Helyfoglalás, jegyek elővételben a Városi Művelődési Házban ma 8–15, pénteken 8–13.30 óráig. Érdeklődni a 0267 340 394-es és a 0744 364 250-es telefonszámon lehet.

Zene

ORGONAKONCERT. Józsa Domokos, a nagyvárad–szöllősi plébániatemplom egyházzenei felelőse orgonakoncertet tart a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-templomban február 7-én, pénteken 18 órától. A belépés ingyenes.

Kiállítás

CSÉFALVAY ANDRÁS kiállítása a sepsiszentgyörgyi Magma Kortárs Művészeti Kiállítótérben (Szabadság tér 2. szám) január 7-én, pénteken 19 órától kezdődik. Megnyitóüzenetet mond Szalai Borbála. A kiállítás március 22-ig látogatható hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11–19 óráig.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma 17 órától A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, magyarul beszélő, 16.30-tól Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, románul beszélő; 18.30-tól Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő és 21 órától román felirattal; 18.45-től Úriemberek – amerikai bűnügyi akciófilm, román felirattal; 20.45-től Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, magyarul beszélő.

Hitvilág

TERÜLETI IMALÁNC. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban ma a 18 órától kezdődő elsőcsütörtöki szentségimádás és szentmise után Regina nővér ismerteti a területi imalánc fontosságát: „A területi imalánc lényege az, hogy imádkozzunk azért a területért, ahol lakunk. Azokért, akik ott laktak előttünk, hogy kérjük Isten irgalmát elkövetett bűneik bocsánatáért. Ugyanakkor magunkért, családunkért is imádkozzunk, kérve számunkra bűneink bocsánatát, egy szívbeli békét házunk és családunk számára. Fontos a hála­adás a kapott kegyelmekért.”

Ringató foglalkozások Kovásznán

Erőss Judit vezetésével Ringató foglalkozásokat tartanak februártól Kovásznán is minden hónap első szombatján. Az első találkozó kivételesen február 8-án 11 órától lesz a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében.

Mi az a Ringató foglalkozás? Éneklő, játszó édesanyák, édesapák csoportja, ahová már néhány hónapos kisbabával is lehet érkezni – a felső korhatár pedig az óvodáskor kezdete, kb. 3 éves kor. A foglalkozások célja, hogy oldott, elfogadó légkörben megismertesse a legkisebb gyermekek zenei nevelésének lehetőségeit, és a kicsik érzékennyé, fogékonnyá váljanak a jó zene, a művészetek iránt. A másik cél, hogy a részt vevő felnőttek átéljék a közös éneklés örömét. Családi program ez, ahol a felnőttek és a gyermekek egyaránt élményhez jutnak. A Ringatóval épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás. A foglalkozásokon a gyermekeket nem osztják csoportokra életkor szerint.

Nemcsak az anyukákat várják kisgyermekekkel, hanem édesapákat és nagyszülőket is. A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni, nem kell bejelentkezni. A rendszeresen működő foglalkozások – a hagyományos Ringatók – általában 30 percesek. Kényelmes ruha, zokni vagy váltócipő szükséges.

Heti sürgősség

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban január 27. – február 3. között 782 sürgősségi esetet láttak el, 220 alkalommal a beutalás mellett döntöttek. A panaszok természete: 44 szív- és érrendszeri, 65 ideggyógyászati, 55 sebészeti, 237 belgyógyászati, 183 gyermekgyógyászati, 61 nőgyógyászati, 43 pszichiátriai, 94 ortopédiai sürgősség. Közúti balesetben szerzett sérülésekkel 3 személy, erőszakos cselekmények nyomán szerzett sérülésekkel 8 személy jelentkezett. Emellett 4 ittas állapotba került személyt részesítettek kezelésben. A jelzett időszakban 14 kislány és 10 kisfiú született a megyei kórházban.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline (telefon: 0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Gidófalván ma 8–11 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. február 7-én, pénteken 8–15 óráig javítási munkálatok miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön a Daczó utcában és a Petrom-töltőállomáson. Az esetleges kellemetlenségekért megértést és türelmet kérnek.

VÁRTÚRA. Az EKE háromszéki osztálya vasárnap tartja II. hon­ismereti vártúráját a következő útvonalon: lécfalvi Várhegy (Székelybánja)–Hegyes–Világlátó tanösvény–Besenyő. Távolság: 8 km. Megközelítése: személygépkocsikkal. Találkozás 9 órakor a sepsiszentgyörgyi Sugás Áruház előtt. Érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonon.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja: 17.30-tól aerobik gyermekeknek, 19 órától kondistep; pénteken 8 órától alakformáló step. Telefon: 0722 243 234.