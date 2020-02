Jónak találja Bálint József, az EMNP megyei elnöke, hogy Antal Árpád polgármester előzetes egyeztetéseken igyekezett megteremteni az összhangot, és így a különböző pártok javaslatai is bekerültek az idei költségvetésbe. Nagy összeg áll idén a város rendelkezésére, van miből gazdálkodni, több mindenre elég – jegyezte meg Bálint. Nem nyújtottak be hosszú igénylistát, tudták, azt átvinni úgyis lehetetlen, de két fontos javaslatuk – melyek meglátásuk szerint a város polgárainak biztonságát szolgálja – elnyerte az RMDSZ-es városvezetés és többség támogatását. Egyik az Oltmező és Brassói úti járdák kialakítására vonatkozik, mely ugyan nem szerepel tételesen a büdzsében, de benne van abban a nyertes pályázatban, amelynek finanszírozására még e hónapban aláírják a pályázatot és reményeik szerint hamarosan a munkálatok is megkezdődnek, és amely jóvoltából biztonságosabbá válik a két városszéli úton a gyalogos közlekedés. Másik javaslatuk az EMNP által beterjesztett árvízvédelmi terv további megvalósításait célozta, 500 ezer lejt különített el a tanács árkok tisztítására, vízelvezetők kialakítására több városrészen – számolt be Bálint József.

Kolcza István az EMNP sepsiszéki elnöke fenntartásaikat is megosztotta, számos problémát évek óta jeleznek, de megoldás ezekre mindmáig nem született. Megemlítette a József Attila utca városvégi részének csatornázását, a Büdös-kúthoz vezető 50 méteres járdaszakaszt, a Textil sétány közvilágítását, az Ág utcáról átterelt forgalom miatti zsúfoltságot, a gyalogátjárók hiányát a Bánki Donát utcában, de a sérelmek közé sorolta, hogy a városvezetésnek mindmáig nem sikerült termet biztosítania a szertornászok edzéseihez, bármilyen javaslattal álltak elő, mindeniket elutasították. Ezek mind apróságok, melyeket évek óta kérünk, de nem oldották meg, hogy is lehetnének akkor jelentősebb javaslataink – mondotta.