Divat /csemegézve/

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy egyik sem magyar eredetű név, de – a nominatív determinizmus elméletének, miszerint egy adott személy neve szerepet játszhat sorsa alakulásában, hívei nem lévén – nem láttunk borúlátásra okot: a szállóigévé vált nomen est omen kifejezés Plautus egyik színművében fordul elő, és ha működik is valamiképp, hát épp fordítva: nem a név befolyásolja az egyén sorsát, hanem az ember tudati fejlődése során próbál neve jelentéséhez felnőni. De mi van akkor, ha olyan utónevet választanak a drága jó szülők csemetéiknek, melyeket az keresztként hord életén át? Csemegézzünk ugyanabban az összesítésben, mely a sepsiszentgyörgyi szülők tavaly született gyerekeinek utóneveit tartalmazza.

Mindjárt a névsor elején található az Ajna név. Bevallom, ez idáig azt sem tudtam, kislány vagy fiúcska kapta e szépen hangzó nevet. A magánhangzóra végződés női névre utalt, de a magyar nyelvben számos férfi utónév végződik még magánhangzóval. Amúgy finn eredetű az Ajna lánynév, viselőjének sokszor kell majd ezt elmagyaráznia. Az Alesszia nevet viszont nem tudom, hová tenni, a Magyar utónévkönyv nem tartalmazza, pedig az majdnem háromezer nevet ajánl a tanácstalan szülők figyelmébe – ennek ellenére Magyarországon, s mint láttuk, nálunk is, beírható a születési bizonyítványba. Anyakönyveztek tavaly egy Attila Mohamed nevű kissrácot is, két nemzet legjavát egyesíti a gyerek ezzel az örökséggel, akárcsak a névsorban hátrább szereplő László Ahmed. Nagyon tetszik a Csaba Gyula párosítás, a Csaba Laurent már kevésbé. Az Elvis nevet kapott kisgyerek bizonyára mikor először felsírt, már azt rock’n roll dallamra tette, és ez ihlethette szüleit a névválasztásra. Miért is ne, Amerikában egy gyerkőc Központi Kórházellátó Raktár 13 névre hallgat, édesanyja ugyanis ezt a feliratot látta meg először a szülés után, és annyira megtetszett neki, hogy ezt választotta. Igaz, Amerika a korlátlan lehetőségek országa, ott – legalábbis a névadás terén – mindent, de mindent szabad.

A névsort tovább böngészve az átszemélyesített virág-, növénynevekre kerül a sor. Gyopár, Hanga, Imola, Jázmin: egytől egyig gyönyörű nevek – ám vigyázat, nem minden személynévvé előléptetett növénynév női név. A Jácint például férfinév, és hogy ezt a hivatalosságok sem mindig tudják, arra példa Juhász Jácint Jászai Mari-díjas színművész esete: a katonaságot azért úszta meg, mert neve alapján hölgynek tartották. Igaz, ebben a Ladó-féle Magyar utónévkönyv is sáros volt: első, 1960-as évekbeli kiadásában még lánynévként szerepelt a Jácint...

Örömmel konstatálom, hogy régi neveink, a Ferenc, János, István előfordulnak még a névlistán, néha azonban furcsa párosításban: István Leonardo, István Ramisz. Bár mindezek jelentése, eredete kis utánajárással kideríthető – baj a Jastin Milán névkombinációval adódik, első tagjára semmilyen információt nem találtam. Előfordul ez a vélhetőleg a Justin névből „magyarított” változat amúgy más formában is: Renato Dzsasztin. Hiába, na, mióta valamelyest rugalmas lett az Akadémia, adódnak furcsaságok a fonetikus átírás miatt: Magyarországon a Juliót Dzsúliónak, a Ginót Dzsinónak lehet anyakönyvezni...

Hangzásában gyönyörű, eredete mesei a Seherezádé névnek, kapott is egy szentgyörgyi kislány ilyen nevet; a gond az csupán vele, hogy a hivatalos naptárak szerint nem ünnepelheti névnapját. Sebaj, létezik kibővített naptár, abban már kétszer is előfordul neve. A Zejnep Alisszia nevű kislány hiába kapott két utónevet, csak a második névnapját tarthatja, a Zejnep ugyanis csak 2015 óta elfogadott keresztnév, ünnepnapot neki még a kibővített naptár sem jelölt meg.

Legvégére hagytam az amúgy a névsorban is a vége felé szereplő Zorro utónevet. Az utóbbi években eléggé vesztett népszerűségéből az igazságosztó álruhás fantáziahős neve, de úgy tűnik, Sepsiszentgyörgyön is vannak még nosztalgiázó szülők. Bár az is lehet, csupán a névadás tekintetében nagyon megengedő hazai szabályozás tette lehetővé e név bejegyzését, hiszen anyakönyveztek már itt 2001-ben Binladen névvel is egy kisfiút. Ha már másban nem, legalább ebben hasonlítunk az Egyesült Államokhoz.