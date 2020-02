A tervezet egyik újdonsága, hogy a gyermekeket az iratkozási folyamat lezárulása után sorolnák be osztályokba, az iskola által kidolgozott és az igazgatótanács által jóváhagyott, „átlátható, méltányos, diszkriminációmentességet és inklúziót biztosító” eljárás alapján. Temes megyében például négy éve sorshúzással döntik el az osztályok összetételét és a tanítónő kilétét, és ezt a módszert vette át egy bukaresti iskola is. Azoknak a gyermekeknek a helyzetét, akik a módszertan által előírt korosztályon kívül esnek, a megyei bizottságok vizsgálják és oldják meg, saját eljárás szerint. (România TV)

EZREK KÉNYSZERVAKÁCIÓN. Jelenleg 6309 diák van kényszervakáción az influenza miatt – közölte az oktatási minisztérium, hangsúlyozva, hogy ez a szám nem az influenzában megbetegedett tanulók számával egyenlő. Részlegesen vagy teljesen szünetel az oktatás Bukarest 31 tanintézetében, valamint Argeş, Brăila, Giurgiu, Fehér, Iaşi, Ilfov, Kolozs, Neamţ, Olt, Szeben és Suceava megye egy-két iskolájában. A fertőző betegségeket ellenőrző és felügyelő országos központ adatai szerint kedden országszinten tizenötre nőtt az influenzában elhunyt személyek száma. A legutóbbi áldozat egy 70 éves bukaresti nő, aki más betegségekben is szenvedett, és nem volt beoltva influenza ellen, amelynek az A és B típusával fertőződött meg. (Agerpres)

16 ÓRÁT VÁRT, ÉS MEGHALT. Vétlen emberölés miatt indított vizsgálatot a konstancai rendőrség, miután egy 70 éves nő úgy hunyt el a megyei kórház sürgősségén, hogy 16 órán át egy folyosón ülve várta, hogy orvos elé kerüljön. Az asszony február elsején reggel jelentkezett a sürgősségen mellkasi és hasi fájdalmakkal. A személyzet elő látásra zöld kódba sorolta (ez sürgős ellátást jelent, míg a vörös kód újjáélesztést, a sárga kritikus helyzetet, kék nem sürgős beavatkozást, a fehér csak vizsgálatot), amivel az előírások szerint legtöbb 60 percen belül orvos elé kellett volna kerülnie. Ennek ellenére 12 óra telt el, amíg EKG-vizsgálatot végeztek rajta, és újabb 4 óra, amíg ágyba fektették. Rá egy órára elhunyt a már ott levő fiának karjaiban. A férfi panaszt tett a rendőrségen, a kórházi szóvivő azonban azt állítja, hogy több vizsgálatot is elvégeztek az édesanyján (vért vettek, tüdőröntgenre és komputertomográfiára küldték, és több orvos is látta: a sürgősségi ügyeletes, egy belgyógyász és egy szív­gyógyász; állapota olyan hirtelen romlott meg, hogy már nem tudtak rajta segíteni. A halál oka egyébként még nem ismert. A kórházat 30 000, az orvosokat 3000 lejre is megbüntethetik, ha kiderül, hogy a betegek 4 óránál többet vártak sürgősségi ellátásra. (Hotnews.ro)