Magánkórházba is mehetünk

A krónikus betegségekben szenvedő páciensek ezentúl magánkórházakban is kezeltethetik magukat úgy, hogy az államnak kell megtérítenie a kezelés költségeit – döntötte el kedden a szerdán leváltott kormány.

Ludovic Orban kabinetje maratoni, közel nyolc órát tartó ülésén 25 azonnal hatályba lépő sürgősségi kormányrendeletet és 31 kormányhatározatot fogadott el, köztük az egészségügyre vonatkozót is. Erről Raluca Turcan miniszterelnök-helyettes egy közösségi oldalon kifejtette, hogy eddig a krónikus betegek csak akkor kerülhettek magánkórházakba, ha az államiaknak már nem volt kapacitásuk mindenki ellátására. Ezentúl azonban a betegeknek eleve felkínálják, hogy válasszanak az állami és a magánkórházak között, és ha ez utóbbit választják, Turcan szerint ugyanolyan ingyenes ellátásban részesülnek, mint az állami kórházakban. A szociáldemokraták azt vetették a kormány szemére, hogy ezzel a döntéssel lényegében privatizálta az egészségügyet, a betegeknek fizetniük kell az ellátásért, így csak a jómódú páciensek engedhetik meg maguknak a kórházi kezelést. Attól is tartanak, hogy a magánkórházak vizitdíjat vezetnek be, ám a tervezet ezt tiltja.