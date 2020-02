Bekeményített az időjárás

Fákat döntött az útra és áramkiesést is okozott szerdán Háromszéken a kedvezőtlen időjárás, a helyenként viharossá váló szél, a hatóságok segítségét emiatt a megye több pontján is kérték. A rendőrség azt javasolja a járművezetőknek, csak szükség esetén induljanak el az ország olyan térségébe, ahol a narancssárga illetve piros figyelmeztetés van érvényben.

A Kézdivásárhely és Focșani közt kapcsolatot teremtő 2D jelzésű országúton a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség a regionális útügyi igazgatóság munkatársaival dolgozott az útra szakadt fák eltávolításán, hasonló beavatkozás a 11-es országúton, Ojtoznál is szükségessé vált a nap folyamán. Tolvaj Marius katasztrófavédelmi szóvivő szerint Bereckben egy gépkocsira esett rá egy fa, személyi sérülés nem, csupán anyagi kár keletkezett. Az Ojtozi szorosban a forgalomban rekedt a bákói mentőszolgálat egyik autója, mely beteget is szállított - ott a kézdivásárhelyi tűzoltók Bákó megyei kollégáikkal dolgoztak a helyzet orvoslásán. Szitabodzán és Zágonbárkányban lakóházak gyulladtak meg, mindkét esetben kémények okozták a tüzet, az oltás feladata a bodzafordulói készenléti egységre hárult. Ugyaninnen indultak szakemberek segítséget nyújtani egy autóbalesethez is, mely Bredéten történt. Az Electrica munkatársai is terepmunkára indultak a nap folyamán, miután Bodzafordulón, Zágonbárkányban, Szaramáson és Ojtozban is áramkiesést jeleztek.

Este fél kilenckor érkezett a hír, hogy Ojtoznál áll a közúti forgalom, miután több fa is az útra zuhant, eltávolításukra több mint harminc csendőrt, rendőrt illetve Kézdivásárhelyről és Sepsiszentgyörgyről tűzoltókat és haszongépjárműveket is küldtek, velük együtt dolgoztak a regionális útügyi igazgatóság munkatársai is. Később a megyei rendőr-felügyelőség szóvivője közölte, az időjárási körülmények miatt 22 órától lezártak minden, Buzău megyén áthaladó nemzeti és megyei utat.