A B-csoport két legjobb formájában lévő együttesének párharcát a Kézdivásárhelyi SE Debreczi Iringó, Jade Vega, Ramona Dănălache, Holinka-Miklós Hanna és Kaila Mobley összeállítású ötössel kezdte, míg túloldalon Ionel Bruștur Mészáros Katát, Gál Emesét, Pálfi Tündét, Diana Ignat Kleemant és Brittney Dunbart küldte pályára. Dănălache és Debreczi duplája nyitotta meg a találkozót, amire Dunbar válaszolt egy kétpontossal (4–2). Gyors kosárváltás után a céhes városbéli lányok összehoztak egy 9–0-s rohamot, és a 6. percben már 11 ponttal vezettek (15–4). Két kihagyott hazai támadás után Dunbar büntetett, s a Sirius a 7. percre lefaragott valamelyest a hátrányából (15–9). A következő percekben lányaink irányították a küzdelmet, és 22–11-re nyerték meg az első negyedet. Domokos Réka kosara adta meg a második játékrész alaphangját, amit további három céhes városi kosár követett (31–11). Ebben a negyedben a vendégek első pontját Cristina Badi jegyezte, amit Dănălache triplája követett, és a KSE-nek a 14. percben már több mint 20 pont előnye volt (34–13). A folytatásban Mobley és Vega parádézott, és folyamatosan nőtt a két együttes közötti különbség (45–21). Az első félidő hajrája a vendégekről szólt, akik Alexandra Bobar és Andreea Feiseș révén is pontoztak (45–26).

A térfélcsere után sem lankadt a KSE játékkedve, ám a megnyugtató előny tudatában visszakapcsoltak egy sebességi fokozatot, és emiatt kiegyenlítődött a küzdelem. A párharc utolsó szakasza 59–37-es állásról indult, s Farkas Alpár lányai újra felpörgették a mérkőzést, kosarat kosár után szerezve. A véghajrában a házigazdák kevésbé tapasztalt játékosai is lehetőséget kaptak, a Kézdivásárhelyi SE pedig 75–50 arányban győzedelmeskedett.

A mérkőzés és a mezőny legeredményesebb játékosát a hazai csapat adta, hiszen Mobley 24 pontig jutott, a vendégektől pedig Dunbar 13 ponttal fejezte be a meccset.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, B-csoport – 6. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Marosvásárhelyi Sirius 75–50 (22–11, 23–15, 14–11, 16–13) Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Mintegy 250 néző. Vezette: Andrei Răilea­nu, Ștefan Atomulese, Vlad Potra. Kézdivásárhelyi SE: Debreczi 14, Vega 20/6, Dănălache 7/3, Holinka-Miklós 3/3, Mobley 24–Czimbalmos, Bandi, Kozman, Arde­lean, Domokos 2, Bara-Németh 5/3, Bitai. Edző: Farkas Alpár. Marosvásárhelyi Sirius: Mészáros 10/3, Gál, Pálfi 2, Kleemant, Dunbar 13–Badi 4, Feiseș 8/3, Bobar 3/3, Smelser 10, Bokor. Edző: Ionel Brustur. (tibodi)