Az időjárási viszonyok miatt a sepsiszentgyörgyi stadion helyett a Sepsi OSK sportbázisa adott otthont a barátságos mérkőzésnek, ahol a háromszéki gárda már az első pillanattól kezdve magához ragadta a kezdeményezést, a szerb csatár Goran Karanović előbb a 3., majd a 6. percben is gólt szerzett. A házigazdák a 20. percben Andrei Dumiter révén tovább növelték előnyüket, a 31. percben pedig a holland Anass Achahbar volt eredményes. A második félidőben a Sepsi OSK több gólt nem jegyzett, a Cheile Grădiștei üdülőtelepen edzőtáborozó, a hazai harmadosztályban érdekelt együttes Kinczel Ervin 70. percben értékesített találatával beállította a végeredményt.

Mint ismert, a piros-fehérek idei első tétmérkőzésükön döntetlent játszottak (2–2) az FC Hermannstadt vendégeként, vasárnap 14.30-tól pedig a Jászvásári Politehnica látogat a sepsiszentgyörgyi stadionba. A Sepsi OSK mérföldkőhöz érkezik, ugyanis a moldvai csapat ellen játssza története 100. első osztályos mérkőzését. Az eddigi 99 mérkőzés mérlege 27 győzelem, 29 döntetlen és 43 vereség. A sporttörténelmi pillanattal kapcsolatban Diószegi László tulajdonos azt kérte a szurkolóktól, hogy a labdarúgók ezen a szép ünnepen telt ház előtt léphessenek pályára.

„Vasárnap mérföldkőhöz érkezünk a csapat életében, hiszen a századik első osztá­lyos mérkőzés következik számunkra. Ha azt nézzük, hogy négy évvel ezelőtt még gondolni sem mertük volna, hogy valaha első ligás meccset láthatunk a szemerjai stadionban, akkor ez egy csoda, és nem is kicsi. Az eddigi 99 mérkőzésünk mérlege 27 győzelem, 29 döntetlen és 43 vereség. Ez a szám szerintem nem is olyan rossz. Szinte mindenkit megvertünk a nagyok közül, a legnagyobb vereség 5–1 volt, igaz, akkor még teljesen új volt nekünk ez a liga. Óriási bravúr volt az itt­honi FCSB elleni győzelem (4–2), és a craiovai idegenbeli siker is (1–0), nem feledve a Viitorul elleni találkozót sem (2–3). Sok örömet okozott a csapat a szurkolóknak, és remélhetőleg még nincs vége” – olvasható a tulajdonos nyilatkozata a közösségi oldalon.

A 24. forduló programja: Astra Giurgiu–Chindia Târgo­viște (ma, 20.30 óra), Medgyesi Gázmetán–Kolozsvári CFR (szombat, 20 óra), Sepsi OSK–Jászvásári Politehnica (vasárnap, 14.30 óra), FC Voluntari–Dinamo (vasárnap, 17 óra), FC Viitorul–Craiova (vasárnap, 20 óra), FC Botoșani–FC Hermannstadt (hétfő, 17.30 óra), FCSB–Academica Clinceni (hétfő, 20 óra). (miska)