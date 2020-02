A vállalkozó szerint a Szabó István által megfogalmazott vádak nem állják ki az igazság próbáját, valótlanok és megalapozatlanok azok az állítások, amelyek szerint a bolhapiac közvetlen szomszédságában lévő ANL-tömbház körüli elviselhetetlen állapotokért a vásár okolható. Simon szerint minden a legnagyobb rendben van, és a törvényeknek eleget téve működik udvarán a bolhapiac: „Január 10-től működik, a törvényeknek megfelelően, itt minden rendben van az udvaron, mindenki tudja a szabályt. Az udvaron belül az árusoknak megvan mindenféle kondíciójuk, használhatják ingyen az illemhelyet, kapnak meleg teát, és van, ahol megmelegedjenek. Itt senki nem szemetel, és ott parkol, ahol törvényes, az út bal oldalán, nem a jobb felén össze-vissza, ahol egyébként tilos is, mivel tábla van kitéve. Akik itt nem törvényesen parkolnak és szemetelnek, illetve a tömbházak mellé vécéznek, azok nem az árusok, akik itt árulnak nálam. Ezeknek az embereknek engedélyük van, törvényesen működnek és adóznak az államnak, mint bárki más, legyen az fehér vagy fekete. Akik itt a közterületen nem tartják be a szabályokat, azok az ide látogató vásárlók egy része, valamint a környéken lakók, akik oda parkolnak, ahova kedvük szottyan. Meg kell nézni, nemcsak szerdán és csütörtökön van ilyen zsúfoltság, hanem a hét minden napján. Akik a tömbházak alá-mellé vécéznek, azok pedig azok a személyek, akik itt a bevásárlóközpont körül rendszeresen kéregetnek. (...) Visszatérve a szemetelésre, az utcán ott van két szeméttároló konténer, amelyet rendszeresen ürítenek, mégis állandóan zsúfoltságig van rakva hulladékkal, kérdem, ki rakja ezeket tele?”

Szóba álltunk a magánterületen lévő árusokkal is, elégedettek az új körülményekkel, megerősítették, hogy ingyen használhatják az illemhelyet, amely tiszta és rendezett, kapnak meleg teát, és ha fáznak, be is mehetnek melegedni. A tulajdonos nagyon rendesen viselkedik velük, épp ezért eszük ágában sincs hangoskodni, szemetelni, törvényt szegni, mert akkor holnaptól nem jöhetnének ide, ezt elmondták nekik már az elején. Arról ők nem tehetnek, hogy kint, az utcán nem tartják be a polgárok a törvényeket, hogy a közterületen az emberek nem tudnak megfelelően viselkedni, ők nem felelhetnek azért, hogy a vásárlók mit csinálnak, amikor kimennek az utcára. Talán azért éri őket megkülönböztetés, mert egy részük roma származású – hangoztatták –, de ők is épp olyan törvényesen működnek és adóznak, mint mások, itt is a bérelt terület után fizetnek, és számlát is kapnak utána. Fizetnek, árulnak, majd csendben összepakolnak és továbbállnak. Mi akkor a baj?

Albert Egon