Másodszor is Ludovic Orban NLP-elnököt javasolta Klaus Iohannis államfő miniszterelnöknek, miután tegnap minden parlamenti párt vezetőivel találkozott. Iohannis tegnap délután jelentette be döntését, majdnem szóról szóra megismételve szerdai nyilatkozatát a reformpárti liberális kormányról és a változásokat ellenző szociáldemokratákról, akiket az állampolgárok többsége már nem kíván az ország vezetésénél látni. Az államfő újra elmondta, hogy előrehozott választásokat akar – ezt szerinte egyes pártok helyeslik, mások pedig gondolkodási időt kértek –, és ennek érdekében megteszi a következő lépést, Ludovic Orbant kéri fel kormányalakításra.

A liberálisok nem szavaznak magukra

Az NLP is előrehozott választásokat akar – közölte a szerdán megbuktatott Ludovic Orban. Az immár korlátozott hatáskörű ügyvivői kormányt vezető pártelnök azt mondta: ha megkapja a kormányalakítási felkérést, akkor az NLP össze fog állítani egy kormánynévsort, és nem kizárt, hogy ugyanazokkal a miniszterekkel, akiket éppen leváltott a parlament, de nem fogja megszavazni saját kormánya beiktatását. Ezzel egyrészt a parlament feloszlatásának alkotmányos feltételeit próbálják teljesíteni, másfelől pedig arra az esetre akarják így bebiztosítani magukat, ha a baloldali parlamenti többség nem lesz hajlandó saját mandátuma lerövidítésére voksolni, és inkább bizalmat szavaz a liberális kormánynak.



Dan Barna meggondolta magát

Habár az Orban-kormány bukása után Dan Barna azt nyilatkozta, hogy a Mentsétek meg Romániát Szövetség (MRSZ) semmilyen új kormányt nem fog megszavazni, hanem előrehozott választásokat akar, tegnap reggelre meggondolták magukat, és közölték: ha nem sikerül előrehozott választásokat kieszközölni, a kétfordulós polgármester-választásért hajlandóak akár kormányra is lépni az NLP oldalán. Mi több, miniszterelnök-jelöltjük is van: a velük választási szövetségben lévő, parlamenti képviselet nélküli Szabadság Egység és Szolidaritás Pártjának (PLUS) elnöke, Dacian Cioloş volt kormányfő.



A baloldal független kormányfővel próbálkozott

A Ludovic Orban vezette kormányt szerdán megbuktató SZDP és a szintén baloldali Pro Románia párt már a bizalmatlansági indítvány megszavazása után közölte, hogy „racionális megfontolásból és az alkotmányosság szellemében” a jelenleg független Remus Pricopie volt szociáldemokrata oktatási minisztert jelöli kormányfőnek, tegnap pedig azt állították a két párt vezetői, hogy rendelkeznek a Pricopie által alakítandó kormány beiktatásához szükséges parlamenti többséggel. Az SZDP vezetői úgy vélik: Iohannis bejelentése csak tovább mélyíti a válságot, mert az NLP-nek és Ludovic Orbannak nincs parlamenti többsége. Victor Ponta közölte, hogy pártja nem vesz részt az új kormányról való szavazáson, és hasonló véleményt fogalmazott meg a Népi Mozgalom Párt (NMP) ügyvezető elnöke, Marius Paşcan is, azzal a különbséggel, hogy a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséért hajlandó lenne megszavazni a második Orban-kormányt. A Liberálisok és Demokraták Szövetsége nem szeretne előrehozott választásokat, mert „káros politikai és gazdasági következményei lesznek”, ám a kormányalakítási tárgyalások iránt Călin Popescu-Tăriceanu pártelnök „nyitottnak mutatkozott”.



Az RMDSZ aggódik

Az államfővel folytatott egyeztetés után Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta: a szövetség továbbra is szükségesnek tartja az előrehozott választásokat, ám abban a formában, ahogy azt az NLP kedd éjjel elfogadott sürgősségi kormányrendelete szabályozná, aggályos és alkotmányellenes. Az RMDSZ elnöke főleg azt az előírást kifogásolta, hogy a választók bárhol leadhatják voksukat, holott Romániában megyei pártlistás arányos rendszer van érvényben, és teljesen felboríthatja az arányos képviselet elvét, ha például Kolozsváron az ott tanuló százezer egyetemi hallgató és az ideiglenes lakcím nélkül ott dolgozó, más megyékből származó munkások tízezrei is szavazhatnak. Az pedig, hogy Ludovic Orban kormánya megnyitja a lehetőséget, hogy ugyanazon a napon szervezzék az önkormányzati és a parlamenti választást is, felülírja az alkotmánybíróság egy korábbi döntését. „Ha ez a sürgősségi kormányrendelet megjelenik a hivatalos közlönyben, mi arra kérjük a nép ügyvédjét, hogy emeljen ellene óvást az alkotmánybíróságon” – mondotta Kelemen Hunor. Ő is megismételte a bizalmatlansági indítvány megszavazása után elhangzott kijelentését, hogy az RMDSZ-nek nincs saját miniszterelnök-jelöltje, de nem támogatja az SZDP jelöltjét sem, és nem fog új többséget alkotni az SZDP-vel.