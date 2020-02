Megbénította a közlekedést a hóvihar

19 megye (Fehér, Bihar, Brăila, Buzău, Beszterce-Naszód, Kolozs, Kovászna, Dâmboviţa, Galac, Giurgiu, Hargita, Ilfov, Máramaros, Maros, Prahova, Szeben, Szatmár, Szilágy és Vrancea) 180 településén szakadt meg az áramszolgáltatás, tegnap délelőtt 16 megyében (Brăila, Bihar, Beszterce-Naszód, Buzău, Călăraşi, Krassó-Szörény, Konstanca, Galac, Giurgiu, Hargita, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Suceava, Tulcea, Vrancea), illetve Bukarestben dolgoztak a katasztrófavédelmiek az utak szabaddá tételén, az áramszolgáltatás helyreállításán és a hóban ragadt személyek kiszabadításán. A közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság lezárta a forgalmat Brăila, Buzău, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, Konstanca és Vrancea megye valamennyi országútján és a fővárost a tengerparttal összekötő A2-es autópályán.

Az említett hét megyében bezártak az iskolák, és 35 vonatjáratot is töröltek. A vasúti közlekedés szerda este óta szünetel a Beszterce-Naszód megyei Kisilva és a Suceava megyei Dornavátra között, több szakaszon pedig dízelmozdonyok vontatják a szerelvényeket a villamos vezetékek helyreállításáig. A szél további öt megyében (Călăraşi, Galac, Prahova, Hargita és Kovászna) fákat döntött az úttestre, megbénítva a közlekedést több országúton. A viharos szél miatt lezárták Románia tengeri kikötőit is. Bukarestben 40 autót rongáltak meg a leszakadt faágak és kidöntött fák, a tűzoltókat több mint 100, a forgalmat akadályozó, úttestre döntött fa eltávolításához riasztották. A vörös riasztást tegnap másodfokú (narancssárga) figyelmeztetés váltotta fel, amely kora délutánig maradt érvényben. Addig az óránként 70–80 kilométeres sebességű szél és a széllökések torlaszokat emeltek a 20–30 centiméternyi friss hóból, további gondokat okozva a közlekedésben. A Radnai-havasokban található Jézer-csúcson tegnap hajnalban 83 kilométeres óránkénti sebességgel fújt a szél, és mínusz 32 fokot mutatott a hőmérő. A hegyekben lavinaveszély van, de amúgy sem lesz kirándulóidő, a következő napokban is havazásra és erős szélre számíthatunk.