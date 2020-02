Választás előtti izgalmak Orbaiszéken

Több orbaiszéki településen is bonyodalmakat hozhat a közelgő helyhatósági választás – a polgármesteri tisztségekre való jelöltállítás tekintetében biztosan. Van olyan község, ahol máris öt polgármesterjelöltről beszélnek, máshol a tisztségben lévő községvezető leváltásán dolgoznak. Bizonyos híresztelések Kovászna esetében is változásról szólnak – ezeknek is utánajártunk. Jelenleg Orbaiszék önkormányzatait Nagyborosnyó kivételével az RMDSZ színeiben tisztséget nyert polgármesterek vezetik.

Kommandón és Barátoson folytatnák

A kistérségben több helyen gond van: Nagyborosnyón, Zabolán, de még Zágonban is kérdéses a szövetség polgármesterjelöltjének kiléte – értékelte a helyzetet Kis József, a szövetség orbaiszéki szervezetének elnöke, Zágon polgármestere. Kommandón és Barátoson tiszta a helyzet, ott biztosra vehető a jelenlegi polgármesterek győzelme – fűzte hozzá.

Korai még beszélni az MPP polgármesterjelöltjeiről, még semmiféle döntés nem született – mondta el érdeklődésünkre dr. Fülöp Csaba, az MPP kovásznai városi szervezetének elnöke. A kongresszus döntése értelmében az MPP nem indít saját jelölteket, hanem az EMNP-vel összefogva, Erdélyi Magyar Szövetség néven vesznek részt a helyhatósági választásokon. Hogy ez Kovászna esetében, ahol nincs EMNP-alapszervezet, hogyan valósul meg, az még kérdéses. Amit tud, hogy az MPP zabolai szervezetének vezetője, Fejér Levente az RMDSZ színei­ben vállalna újabb tisztséget. Jövő héten lesznek megbeszéléseik a választásokat illetően – vázolta dr. Fülöp.



Mi lesz Kovásznán?

Sem ő, sem a család, sem a helyi, sem a megyei RMDSZ nem döntött ez ügyben, de ha elindul egy újabb polgármesteri tisztségért, ezt mindenképpen az RMDSZ színeiben teszi – mondta Kovászna polgármestere, Gyerő József. Jó csapatot sikerült összeállítania, Jeszenovics Károly alpolgármesterrel kiváló az együttműködése.

Az eddigi felmérések is azt mutatják, hogy a város és Csomakőrös lakosságának többsége rá adná a voksát – mondta el érdeklődésünkre. Nem tud arról, hogy az MPP, EMNP részéről lesz-e más magyar jelölt a választáson, ezt tőlük kell megkérdezni – sugallta.

A városban „biztos hírként” forog közszájon, hogy Kis Attila lesz az RMDSZ polgármesterjelöltje. Most költözött Kovásznára, itt épített, az apja (Kis József – szerk. megj.) fogja segíteni, hogy polgármester legyen – vélik tudni egyesek Kovásznán. Tiszta képet szerettünk volna, így megkérdeztük Kis Attilát: kovásznai polgármesterjelöltként indul a választásokon? Elmondta, a pletykákat ő is hallotta, de ez kizárt, ilyenről szó sincs, továbbra is megmarad jelenlegi hivatása mellett. Számára a vadászatszervezés, a természetjárás marad ezentúl is a legfontosabb, nem száll be a politikába – válaszolta határozottan.



Nagyborosnyói esélylatolgatás

Ilie Nicolae, Nagyborosnyó ALDE-színekben tisztséget nyert polgármestere újabb mandátumért indul. A programja megvan, egészsége legyen – nyilatkozta kérdésünkre. Kérdéses, mikor kerül sor a helyhatósági választásra. Ahogyan hallotta, megtörténhet, hogy júniusra tolják ki a választás dátumát, minél közelebb a parlamenti választásokhoz – mondta. Négy évvel ezelőtt június 6-án volt a választás, soha nem felejti – elevenítette fel.

Kanyó Antal RMDSZ-es alpolgármestert is faggattuk. Indul a választáson, a négy év alatt sok tapasztalatot szerzett, komoly községfejlesztési programot, stratégiát dolgozott ki, ez érinti a falvakat is. Továbbra is számít a megyevezetés, az RMDSZ támogatására – nyilatkozta.

A nagyborosnyói helyzetről szólva Kis József elmondta: sok az információ, nem tudja konkretizálni azokat, Nagyborosnyón az eddigi választások alkalmával senki nem tartotta be a szavát, hogy milyen beosztásra ki és hogyan indul. Ha a jelenlegi polgármester újrázna, elég nehéz helyzete lesz az RMDSZ jelöltjének, a jelenlegi alpolgármester, Kanyó Antal azonban vállalná a megmérettetést. „Az a helyzet, hogy az indulás egy dolog, de a győzelem, az más. Külön álltunk szóba a tanácsosokkal, a falvak lakosságával. Nehéz lesz nyerni, nincs olyan támogatása (Kanyónak – szerk. megj.), mint amilyent ő gondol.” Ha indul a jelenlegi polgármester, nem lesz, aki megverje őt. „Annak örvendjünk mi, az RMDSZ, esetleg más párt is, hogy lesz tanácsosunk, legalább az RMDSZ-nek annyi, hogy a polgármester mellé alpolgármestert tudjunk állítani” – értékelte a község politikai helyzetét Kis.



Zágonban B terv is van

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) már korábban elmarasztaló döntést hozott Zágon polgármestere, Kis József esetében, tisztségével való összeférhetetlenséget állapítva meg. Az elöljáró megfellebbezte az ANI döntését, február 12-én a legfelsőbb bíróságon tárgyalják az ügyet. Amíg végső és visszavonhatatlan döntés nem születik és végképp el nem marasztalják, Zágon jelenlegi polgármestere indulhat a helyhatósági választáson.

Saját jelöltségéről szólva Kis József elmondta: bármilyen fordulatot is vesz az ügye, Zágonban nem lehet meglepetés. Ha ő nem indulhat, megvan a személy, aki RMDSZ-színekben méretteti meg magát. „Nagyon meggondoltuk a családban, semmi értelme, hogy ennyire csapkodjanak magyarként, minden butaságért mindenhová jelentgessenek. Ha nem indulhatok, megmaradok falumenedzserként, végigviszem a folyamatban lévő pályázatokat. Vízvezetésről, csatornázásról, kultúrotthonok felújításáról, játszótérről, konditeremről van szó. Ha ezeket átvesszük, kifizetjük, kalapot emelek, megünneplem a huszonkét éves tevékenységemet és szépen visszavonulok. Addig is segíteni fogom a tisztségben lévő polgármestert” – nyilatkozta.



Öt jelöltről beszélnek Zabolán

Zabolán komoly versengés körvonalazódik, eddig legalább öt jelölt neve merült fel. Fejér Levente jelenlegi polgármester indul, megmérettetné magát, de a jelöltek közt mások is ott lehetnek. Pakó János Székelytamásfalváról függetlenként indulna. Hegyeli Zsolt Levente volt RMDSZ-es polgármestert is számba kell venni a lehetséges magyar jelöltek között, akárcsak Sebestyén Csaba falumenedzsert, aki korábban EMNP-színekben volt tanácsos. A Nemzeti Liberális Párt jelöltjeként Ștefania Vîrlan neve is felmerült.

„Az ember sokszor megcsö­mö­röl, belefárad, de amikor eszébe jut, mennyit dolgozott, hogy a dolgok úton legyenek, megvalósuljanak, akkor nem lehet megengedni, hogy valaki csak jöjjön s átvegyen mindent, ez a folyamatban lévő munkák befejezését is veszélybe hozhatná” – jelentette ki Fejér Levente, Zabola MPP-színekben tiszt­séget nyert polgármestere. Indulni fog a választásokon, ezúttal RMDSZ-színekben – szögezte le.

Zabolán gondot jelent, hogy nincs egyezség a magyar pártok között. „Nálam már két delegáció is járt, hogy nem támogatják Leventét. Ezt jeleztem a megyei RMDSZ-elnöknek. Nagyon megkavarják, nem lesz könnyű. Ha nem egyeznek meg a magyar pártok és a független jelölt, megtörténhet, hogy egy román jelölt körül összefognak a román pártok, s több szavazatot kapnak. Ha lesz második forduló, s ott a magyarság összefogása meglesz, akkor több szavazatot kaphat valamelyik magyar jelölt, mint a mások” – vázolta a kiutat Kis József.