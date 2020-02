Kormánybuktatások csapdájában

Most a liberálisok az előrehozott választások reményében saját, alig három hónapja beiktatott kormányuk menesztését provokálták ki, és a majdani jó ígéretével ismét teljes bizonytalanságot idéztek elő. Miért? Mert a közvélemény-kutatások szerint most van esélyük nagyobb hatalom megszerzésére, év végéig elkophat a népszerűségük, ha folytatják az eddigi csetlést-botlást. Az ugyanis, amit mostanáig produkáltak, semmi jót nem ígér. Felelősségvállalásaikkal, sürgősségi kormányrendeleteikkel oly mértékben tiporták lábbal a demokrácia játékszabályait, ahogyan még egyetlen elődjük sem merte megtenni. A kényszerre hivatkoztak, hogy parlamenti többség hiányában nem tehettek mást, de az a mód, ahogyan eljártak, nem sok jót ígér a jövőre nézve sem. Gyakorlatilag átverték jelenlegi partnereiket is, az RMDSZ-t a kétfordulós polgármester-választás erőltetésével, a Mentsétek meg Romániát Szövetséget épp ennek feladásával. Jól látszik, abszolút többségre törekednek, hogy senkivel ne kelljen konzultálniuk, kompromisszumot kötniük, és ennek eléréséért semmi sem drága. Hataloméhségük, sőt, a totális hatalom megszerzésének reménye ismét válságba sodorta az országot, ennek pedig ára lesz, nem is csekély.

Bizonytalan időszak következik, még a legoptimistább forgatókönyv szerint is. Ha sikerül elérni az előrehozott választásokat, ez mintegy fél évig tart majd. Ezalatt ismét lebénul az állami apparátus, kedvére gyengülhet a lej, szárnyalhat a deficit, az infláció, továbbra is késnek a sok ágazatban (például a tanügyben és egészségügyben) oly szükséges reformok, elakadnak a beruházások stb. Ha azonban bukik a liberális párt terve, év végéig, a rendes választásokig marad a bizonytalanság, egy újabb kisebbségi kormánnyal, amely ugyancsak képtelen lesz az érdemi intézkedésekre.

Nemcsak az Orban-kormány bukott meg szerda délután, de újra elégtelenre vizsgázott a teljes román politikai osztály. Ismét bizonyította, nincsenek elvek, nem létezik tisztesség, becsület, csak érdekek és soha ki nem elégíthető hataloméhség. Minden második mondatuk arról szól, hogy a népért, a polgárokért, Romániáért cselekednek, ám mindegyre kiderül, ez az utolsó, amit szem előtt tartanak. Nem véletlenül áll ott ez az ország, ahol, és nem is remélhetünk javulást, amíg ki nem cserélődik ez a kommunizmusból kinőtt, a ’89 előtti hatalomból átmentett sötét erők által kinevelt politikai osztály.