Tömény évet tudhat maga mögött a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, ami elszomorító, mivel ez azt jelzi, egyre szaporodnak az erdélyi magyar közösséget érő jogsérelmek – vonta le a következtetést a szervezet évértékelőjén Benkő Erika. A szolgálat igazgatója szerint 2018-hoz képest megszaporodtak a magyarságot célzó etnikai, diszkriminatív támadások, amint a jogfosztások száma is növekedett, erre utal az is, hogy egyre több panasszal van dolguk. Minden esetben igyekeztek fellépni, tevékenységük hatására az illetékes hatóságok, testületek összesen 150 ezer lej, valamint 83 ezer euró összértékben szabtak ki bírságokat. A szolgálat ugyanakkor a nemzetközi fórumokat is több rendben tájékoztatta a magyar közösséget ért támadásokról, illetve a kirekesztő jellegű intézkedésekről.

A szolgálat munkatársai nekiláttak a szervezet éves jelentése összeállításának, melyet a kisebbségvédelem terén meghatározó nemzetközi fórumoknak is eljuttatnak, e dokumentum munkaváltozatának főbb adatait ismertette tegnap Benkő Erika. Az igazgató szerint a magyarellenes megnyilvánulások szaporodását jól tükrözik a bírságok száma és összege. Az általuk az Országos Audiovizuális Tanácshoz, valamint az Országos Diszkrimináció Ellenes Tanácshoz, illetve a hazai és nemzetközi labdarúgó-szövetségekhez, testületekhez benyújtott panaszok összesen 150 ezer lej, valamint 83 ezer euró bírságot eredményeztek, míg egy évvel korábban a teljes összeg kevéssel haladta meg a 125 ezer lejt. Az audiovizuális testülethez 12 panasszal fordultak, kilenc esetében lezárult a vizsgálat, a bírságok összértéke 120 ezer lej. Benkő Erika szerint örömmel vették tudomásul, hogy a B1 televízió műsorvezetője, akit több rendben feljelentettek a magyarokat, valamint az RMDSZ-t és annak vezetőit illető minősíthetetlen megnyilvánulásai miatt – egyebek mellett az úzvölgyi események kapcsán –, a bírságok hatására egy ideig visszavonult a képernyőről, majd visszatérése után kerülte a magyarokat érintő témákat, egészen a gyergyóditrói események kirobbanásáig.

A diszkrimináció elleni tanácsot már 22 esetben keresték meg, két vizsgálat zárult le, a testület pedig 25 ezer lej bírságot szabott ki. A bepanaszoltak között volt George Becali üzletember, aki sorozatosan támadta nemzetiségi hovatartozás miatt Kovács Istvánt, az élvonalbeli román labdarúgás egyetlen magyar bíróját. A szolgálat feljelentette továbbá George Simiont a választási kampányvideójában megfogalmazottak miatt, illetve a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Polgári Fórumát a marosfői szabadegyetemükön elhangzottak miatt.

A sporteseményeken tapasztalt magyarellenes megnyilvánulások miatt, nemzetközi panaszok hatására öt alkalommal a FIFA-hoz, hat esetben az UEFA-hoz, míg egyszer a Labdarúgás a Rasszizmus ellen Európában (FARE) hálózathoz fordultak. Az UEFA 83 ezer euró bírságot szabott ki a Román Labdarúgó-szövetségre, a válogatottat pedig egy zárt kapus mérkőzésre kötelezte. A szolgálat a hazai szövetséget is megkereste a bajnokságbeli meccseken tapasztaltak miatt, az eredmény a Dinamo Bukarest futballcsapata ellene elrendelt ötezer lejes bírság volt. Meglátásuk szerint ez igen kevés. A maradék négy eset kapcsán még nem született döntés.

Az említetteken kívül a szervezet több ügyészségi feljelentést is benyújtott, a településjelző táblák festékkel megrongált magyar feliratai kapcsán Kovászna megye, Máramarossziget és Nagyvárad esetében. Emellett több általuk indított közigazgatási per is folyamatban van. A Mikóújfalu önkormányzatát érintő székely zászlós per az alkotmánybíróságra került, a legfelsőbb ítélőszék tárgyalja a székelykeresztúri Keresztúri Kisvásros című lap ügyét, melyet Dan Tanasă kezdeményezett. Továbbá pert indítottak a nagybányai óvoda egyik pedagógusa, volt aligazgatója ellen, aki közösségi oldalán naponta magyarellenes posztokat tesz közzé, illetve támadja a vegyes tannyelvű intézményt. A szolgálat Úzvölgye kapcsán három közigazgatási pert is kezdeményezett. Az egyikben kérvényezték a moldvai Dormánfalva város polgármestere által kiállított építkezési, az 50 kereszt felállítására vonatkozó engedély megsemmisítését, illetve a törvénytelenül felhúzott építmények lebontását. Külön keresetben kérvényezték az úzvölgyi temető területének Dormánfalva város köztulajdonában vételéről szóló tanácshatározat eltörlését. Ehhez kötődően a harmadik kereset a valamivel később született kiegészítő határozat semmissé nyilvánítására vonatkozik. Ezeket mind a Bákó megyei törvényszék tárgyalja, érdemi előrelépés nem történt. A csíkszeredai bíróságon ugyanakkor megtámadták a június 6-i rongálás ügyében született csendőrségi döntéseket. Szintén a temető ügyében büntető feljelentéssel fordultak a korrupcióellenes ügyészséghez. A bepanaszoltak: a dormánfalvi polgármester, a jegyző, a kataszteri hivatal moinești-i fiókja, illetve a volt Hargita megyei prefektus.

Benkő Erika a nemzetközi lobbitevékenységükről is szólt, mely révén szakmai anyagokat mutatnak és nyújtanak be a kisebbségvédelem terén meghatározó fórumokhoz (ENSZ, EBESZ, ET). Több, az anyanyelvhasználatról, kisebbségi oktatásról és más jogokról szóló konferencián is részt vettek az elmúlt évben, ahol mások mellett a román nyelv oktatása kapcsán a magyar diákokat, a nem megfelelő módszertan miatt sújtó diszkriminációra hívták fel a figyelmet.