Időlegesen elszigetelődött Kommandó

Tömény évet tudhat maga mögött a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, ami elszomorító, mivel ez azt jelzi, egyre szaporodnak az erdélyi magyar közösséget érő jogsérelmek – vonta le a következtetést a szervezet évértékelőjén Benkő Erika. A szolgálat igazgatója szerint 2018-hoz képest megszaporodtak a magyarságot célzó etnikai, diszkriminatív támadások, amint a jogfosztások száma is növekedett, erre utal az is, hogy egyre több panasszal van dolguk. Minden esetben igyekeztek fellépni, tevékenységük hatására az illetékes hatóságok, testületek összesen 150 ezer lej, valamint 83 ezer euró összértékben szabtak ki bírságokat. A szolgálat ugyanakkor a nemzetközi fórumokat is több rendben tájékoztatta a magyar közösséget ért támadásokról, illetve a kirekesztő jellegű intézkedésekről.