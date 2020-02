A rendezvénysorozat célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire és fontosságára, s hogy segítséget nyújtson a házasságra készülőknek vagy a párkapcsolati problémákkal szembesülőknek. A programsorozat erdélyi eseményeit, programjait a hazassaghete.ro oldalon lehet követni.

SEPSISZENTGYÖRGYÖN vasárnap 11 órától kezdődik a nyitó istentisztelet az unitárius templomban. Hétfőn 18 órától „Baby on Board”... több csapatjáték, de hol a szerelem? címmel Balázs Réka és Papp Adolf családterapeuta tart előadást az unitárius egyház tanácstermében. A rendezvények ideje alatt gyermekfoglalkozást biztosítanak. A minden este részt vevő párok között egy wellness hétvégét sorsolnak ki. * A Vártemplom új gyülekezeti termében február 13-án, csütörtökön 18 órától Erőszakmentes kommunikáció a házasságban címmel Róth Levente lelkipásztor tart előadást.

ERDŐVIDÉKEN hatodik alkalommal szervezik meg az ökumenikus rendezvénysorozatot február 9–16. között. Az erdővidéki keresztény egyházak és nőszövetségeik, illetve civil szervezetek összefogásával megvalósuló egyhetes rendezvény változatos programmal kapcsolódik a Kárpát-medencében már évek óta megszervezésre kerülő rendezvények sorába, amelyek a társas kapcsolatok jobbítását szolgáló módszereket és példákat kívánnak bemutatni, ezzel is biztatva mindenkit a házasságok tudatos gondozására. Egyedülállóknak és házasoknak, ifjaknak és felnőtteknek egyaránt hasznos tanáccsal és ötlettel, megerősítéssel szolgálhat ez a hét. A rendezvénysorozat nyolc napja alatt istentiszteletekre, előadásokra, filmvetítésekre, meghitt hangulatú vacsorára kerül sor, de lesznek családoknak, házaspároknak és fiatal pároknak szóló csoporttevékenységek, illetve más érdekesnek ígérkező programokra is várják az érdeklődőket Erdővidék tizenhárom településén.

BARÓTON vasárnap 10 órától a Vállalkozói Központban biliárdverseny házaspároknak és pároknak a BVSC biliárdszakosztálya szervezésében. Előzetesen jelentkezni vasárnap 9.30 óráig lehet Lázár Zoltánnál (0746 900 944). 11 órától Házasság heti nyitó istentisztelet a református templomban. A szertartás részeként köszöntik a 2019-ben keresztelteket és családjukat – közreműködik a Zathurecky Gyula Református Énekkar. Hétfőn 18 órától a református altemplomban Beszélgessünk, de hogyan? címmel Ruszka Sándor lelkipásztor és felesége, Ruszka Margó magyar- és vallástanár (Kézdivásárhely) tart előadást. Házigazda: Tordai Árpád lelkipásztor.

BIBARCFALVÁN hétfőn 19 órától a református gyülekezeti teremben filmvetítés: A bátorság emberei – amerikai filmdráma (2015). Házigazda: Fancsal Zsolt református lelkipásztor.

NAGYAJTÁN hétfőn 19 órától az Áldás Házában A nézeteltérések szorításában címmel Andorkó Rozália ny. tanárnő (Vargyas) tart elő­adást. Házigazda: Fekete Judit tiszteletes asszony.

Színház

UDVARTÉR TEÁTRUM. Paul Pörtner: Hajmeresztő című darabját (rendező: Barabás Árpád) február 11-én, kedden 13 órától diákoknak, 19 órától a Toldi-bérleteseknek; 12-én, szerdán 13 órától diákoknak, 19 órától pedig szabadelőadáson játssza a Vigadó Művelődési Ház nagytermében a kézdivásárhelyi színház. (Jegyár: 15, ill. 20 lej)

HAHOTA. A marosvásárhelyi társulat Megáll az ész című szilveszteri produkcióját (rendező: Kovács Levente) Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében február 11-én, 12-én, 13-án és 14-én, 17 és 20 órától láthatja a közönség. * Kovásznán a műsort február 25-én, kedden 17 és 20 órától a Művelődési Központban láthatják.

Zene

HANGVERSENY. A rétyi Kováts András Ifjúsági Koncert-fúvós­zenekar ma 20 órától a bitai kultúrotthonban tart hangversenyt, amit táncmulatság követ.

KAMARAZENE. Február 11-én, kedden 18 órától esti kamarazene-koncertre hívja a nagyérdeműt a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (cselló) az Árkosi Kulturális Központ koncerttermébe (Bástya Ház – Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám). Meghívott művészek: Ferencz János (oboa) és Kelemen Antal (klarinét).

Kiállítás

MAGYAR TÖRTÉNELMI ZÁSZLÓK KIÁLLÍTÁSA. A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Múzeumbarátok Egyesülete szervezésében február 11-én, kedden 17 órától az Incze László Céhtörténeti Múzeum kiállítótermében tartják a magyar történelmi zászlók Ha én zászló volnék… című kiállításának megnyitóját. A kiállítást megnyitja: dr. Szekeres Attila István heraldikus, az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület elnöke. Házigazda: dr. Dimény Attila múzeumvezető. A kiállítás a budapesti Magyarság Háza és a zabolai Csángó Néprajzi Múzeum támogatásával jött létre.

Könyvbemutató

KOVÁSZNA. A Kárpát-koszorú hegyei turistakalauz sorozat első kötete, A Hargita hegység útikalauza című könyv bemutatójára kerül sor február 10-én, hétfőn 18 órától a Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében a Fábián Ernő Népfőiskola szervezésében. A baróti Tortoma Kiadó azzal a szándékkal indította a turistakalauz-sorozatot, hogy Orsovától Dévényig hegységenként mutassa be a Kárpátokat. Meghívott: Zsigmond Enikő csíkszeredai geológus, a könyv szerzője, házigazda Balogh Zoltán református esperes, a Népfőiskola programszervezője; a szerző beszélgetőtársa Kisgyörgy Zoltán geológus, szakíró, lapunk főmunkatársa. * ZABOLA. A zabolai Mikes-birtok Luxusistállójában február 11-én, kedden 17.30-tól mutatják be az útikalauzt. Ebből az alkalomból a szerzővel Kisgyörgy Zoltán beszélget.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész moziban ma: 11 órától Dolittle – amerikai akció, kalandfilm, vígjáték, magyarul beszélő; 11.15-től Latte és a titokzatos varázskő – német animációs kalandfilm, románul beszélő; 16.15-től Jumanji – A következő szint – amerikai családi kalandfilm, magyarul beszélő; 16.30-tól Matthias és Maxime – kanadai dráma, román felirattal; 18.30-tól Bad Boys – Mindörökké rossz fiúk – amerikai akcióthriller, vígjáték, magyarul beszélő; 18.45-től 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, román felirattal; 20.45-től Ragadozó madarak – amerikai bűnügyi akció-kalandfilm, román felirattal; 21 órától Úriemberek – amerikai bűnügyi akciófilm, román felirattal. Vasárnap: 11 órától A Mancs őrjárat – kanadai animációs kalandfilm, magyarul beszélő és 11.15-től románul beszélő; 15.30-tól Kisasszonyok – amerikai romantikus filmdráma, román felirattal; 15.45-től 1917 – angol–amerikai háborús filmdráma, román felirattal; 18 órától Drakulics elvtárs – magyar vígjáték, román felirattal – a film­vetítés után közönségtalálkozó lesz Bodzsár Márk rendezővel és Walters Lili színésznővel; 20.15-től Botrány – kanadai–amerikai életrajzi dráma, román felirattal; 20.45-től Ragadozó madarak – amerikai bűnűgyi akció-kalandfilm, román felirattal.

Hitvilág

MÁRIA ÁHÍTAT ILLYEFALVÁN. Ma 16 órától szentmisével kezdődik a Mária áhítat az illyefalvi katolikus templomban, utána rózsafüzért imádkoznak, amit gyertyás körmenet követ.

BETEGEK SZENTSÉGE. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban vasárnap a 10.30-kor kezdődő szentmise részeként a betegeknek és időseknek kiszolgáltatják a betegek szentségét. Ha szükség van a betegek szállításához, jelezni kell a plébánia irodájában.

Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai február 11-én, kedden 16–17.30 óráig Nagyajtán a polgármesteri hivatal épületében fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön csütörtökig 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Sensiblu (telefon: 0267 310 219, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), ma és vasárnap 8–12 és 16–20 óráig a Csíki utcai Dona 231-es (0372 407 231); Kézdivásárhelyen vasárnapig a Gábor Áron utcai Ambrózia (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 935 431), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 310 110); Baróton ma 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann (0745 822 449) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön ma és vasárnap 10–12 óráig a Sport utca 3/1/l/1-es cím alatti Oral Care fogászati rendelőben (telefon: 0267 708 465); ma és vasárnap 13–14 óráig a Mester-Nagy-rendelőben (a törvényszékkel szemben, telefon: 0745 791 109) fogadják a sürgősségi eseteket.